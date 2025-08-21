«J'ai trouvé ça étrange» : Willem Dafoe revient sur son interprétation de Jésus dans «La Dernière Tentation du Christ»

Willem Dafoe était au centre de l'attention du 31e festival du film de Sarajevo. L'acteur est revenu sur son interprétation de Jésus dans «La Dernière Tentation du Christ» de Martin Scorsese.

«Un rôle magnifique». À l'occasion du 31e festival du film de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), Willem Dafoe était présent pour évoquer sa carrière. Il s'est ainsi livré sur son interprétation de Jésus dans «La Dernière Tentation du Christ» de Martin Scorsese.

«C'est un rôle magnifique, car il traite de la dimension humaine de Jésus, et c'est un personnage qui rejette en quelque sorte la responsabilité qui lui a été confiée. C'était un rôle intéressant, et c'est l'un de mes rôles préférés, je suppose, car il était très exigeant, car j'étais dans presque toutes les prises, croyez-le ou non, c'était un film à très petit budget. Il y a une grâce dans sa simplicité », a souligné Willem Dafoe, dans des propos relayés par The Hollywood Reporter.

Selon l'acteur de 70 ans, «vous n'êtes pas LE Jésus-Christ, vous êtes un seul Jésus-Christ». L'interprète du Bouffon vert dans Spider Man de Sam Raimi a dû travailler pour se «libérer de toute image et de toute attente» pour ce rôle qu'il «trouvait étrange».

L'acteur regrette l'accueil reçu par ce film

Willem Dafoe est revenu sur les nombreuses réactions suscitées par l'oeuvre de Martin Scorsese. «Jésus abandonne son travail et vit comme un homme normal. Il a des enfants, il a des relations sexuelles. C'était trop scandaleux pour les gens, alors même sans voir le film, il y a eu d'énormes protestations», relève-t-il 37 ans après la sortie du film.

«Cela a pris une tournure très étrange concernant les Juifs à Hollywood. C'est devenu antisémite, et ça a fait boule de neige. Et on a eu l'impression que c'était l'Église catholique. Ce n'était vraiment pas l'Église catholique. C'est la droite fondamentale américaine qui a déclenché ça, et ça s'est ensuite propagé à divers endroits», selon Willem Dafoe.

L'acteur a déploré ce contexte : «C'était un peu pénible, car c'était un film dans lequel j'étais très investi. Du coup, ça l'a vraiment empêché d'être largement diffusé».

Cette sortie houleuse lui a provoqué un sentiment de regret incompréhensible à ses yeux. «J'ai été choqué, car à l'ère des films ultra-violents, du porno et de toutes sortes de films, ce film tentait d'aborder la nature de la foi», a défendu Willem Dafoe.