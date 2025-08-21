Japon : pourquoi McDonald’s a dû annuler la distribution de cartes «One Piece» dans ses Happy Meals à la dernière minute

Après la frénésie déclenchée par la campagne Pokémon lancée dans ses restaurants japonais, McDonald’s a annulé, ce jeudi 21 août, sa distribution de cartes «One Piece». Une façon d’éviter altercations, vols et files d’attente hors normes dans ses restaurants.

La campagne «One Piece» prévue par McDonald’s n’aura pas lieu au Japon. La chaîne de restauration rapide américaine devait offrir des cartes «One Piece» dans ses «Happy set», le nom japonais des Happy Meals. Mais dans un communiqué publié jeudi 21 août, celle-ci a annoncé annuler sa campagne en partenariat avec le manga et dessin animé qui devait commencer le 29 août.

Et pour cause. Au début du mois, un événement similaire sur le thème de Pokémon a déclenché une frénésie hors-normes dans plusieurs restaurants. Alors que l’enseigne américaine avait offert des cartes à collectionner Pokémon en édition limitée avec des menus principalement destinés aux enfants, de longues files d’attente s’étaient formées ici et là.

Des plaintes sur les réseaux sociaux

Plusieurs clients n'ont pas hésité à acheter plusieurs repas afin d’obtenir des cartes pour les revendre en ligne ensuite. Aveuglés par leur engouement de collectionneur, certains clients ont volé les précieux sésames, provoquant des altercations.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs familles se sont plaintes de n’avoir pas pu acheter le fameux «set». Certains ont qualifié l’événement Pokémon d’ «Unhappy Meals», (repas malheureux). Alors que la campagne devait durer trois jours, de nombreux restaurants McDonald’s ont été à court de cartes dès le premier jour.

Des cartes vendues pour des millions de dollars

Il faut dire que les cartes Pokémon sont très populaires au Japon, et ce aussi bien auprès des enfants que des adultes. Des milliards d’exemplaires ont été imprimés ; certaines se sont vendues pour des millions de dollars.

Après l’échec – ou plutôt le succès excessif – de cette campagne, McDonald’s a présenté ses excuses et s’est engagé à prendre des mesures pour éviter que ces problèmes ne se reproduisent à l’avenir. En l'absence de cartes «One Piece», les fans japonais des Happy Meals vont recevoir des jouets qui ont déjà accompagné ces menus par le passé.