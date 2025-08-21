Toute l’actu en direct 24h/24
«Minecraft, le film» : Kirsten Dunst aimerait jouer dans le deuxième volet pour une raison étonnante

Kirsten Dunst ne serait également pas contre l'idée de tourner dans un film de super-héros. [Thomas SAMSON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Kirsten Dunst serait tout à fait disposée à jouer dans la suite de «Minecraft, le film» que ses enfants ont adoré. Mais aussi parce qu’elle aimerait en retirer un gros chèque. 

Une parole franche et sincère. Dans un récent entretien accordé à la publication américaine Town & Country magazine, Kirsten Dunst a confié être intéressée de jouer dans «Minecraft 2» pour une raison simple : l’argent. La comédienne de 43 ans a ainsi expliqué que ses enfants avaient adoré le premier film, qui est un des films les plus rentables de l’année 2025, et qu’un rôle dans la suite pourrait lui permettre de «tourner dans un film où je ne perds pas d’argent» pour une fois. 

Des propos surprenants venant de celle qui a tourné pour une liste impressionnante de réalisateurs de premier plan, notamment Sofia Coppola (Virgin Suicides, Marie-Antoinette), Lars Von Trier (Melancholia), Jane Campion (The Power of the Dog), Alex Garland (Civil War), ou encore dans les films très attendus de Derek Cianfrance (Roofman) et Ruben Östlund (The Entertainment System is Down). 

«Kirsten fait des choix cool. Elle n’est jamais gnangnan. Elle est capable d’être entièrement sincère et en lien avec ses émotions sans que ce soit gênant. J’adore travailler avec elle et je sais qu’elle me comprend, et je suis enthousiaste de la voir à l’âge qui est le sien aujourd’hui… j’ai l’impression de la voir entrer dans sa période Gena Rowlands où elle peut jouer des rôles complexes», souligne Sofia Coppola dans le portrait de l’actrice publié dans Town & Country magazine. 

En mars 2024, Kirsten Dunst avait déjà évoqué la dimension financière de son métier en avouant qu’elle adorerait rejouer dans un film de super-héros – elle avait incarné Mary-Jane dans la trilogie «Spider-Man» de Sam Raimi avec Tobey Maguire – «parce qu’on est très bien payé, que j’ai deux enfants, et que je m’occupe de ma mère», avait-elle précisé au site Marie Claire. La fortune de la comédienne serait aujourd’hui estimée à 25 millions de dollars selon divers sites américains. 

CinémaActriceSalaireculture

