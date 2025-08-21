Oasis : «Formidable», «drôle»... Noel Gallagher fait l'éloge de son frère Liam

Lors d'une interview, Noel Gallagher, du groupe Oasis, s'est montré particulièrement élogieux envers son frère Liam. Il s'est dit «fier» de son «formidable» compagnon de route, alors que le duo britannique poursuit sa tournée internationale, après seize ans de séparation.

Des propos difficilement imaginables il y a encore un an. Noel Gallagher, d'Oasis, a rendu hommage à son «formidable» frère Liam, se disant «fier» de lui, alors que l'emblématique groupe de Britpop continue de remplir les stades avec son grand retour.

«Liam assure. Je suis fier de lui», a dit Noel à la radio talkSport mardi soir dernier. «C'est génial d'être de retour dans le groupe avec Liam. J'avais oublié à quel point il était drôle».

«Il est formidable»

Noel n'a pas tari d'éloges sur son frère, Liam, 52 ans, le chanteur du groupe. «Je ne pourrais pas être dans le stade comme lui, ce n'est pas dans ma nature. Mais je dois dire, je le regarde un peu et je me dis "Bien joué mon pote". Il est formidable».

Les deux frères, ex-ennemis, sont revenus sur scène début juillet, seize ans après une énième dispute et leur séparation tonitruante au festival Rock en Seine à Paris en 2009. «Les armes se sont tues», avait dit le groupe fin août 2024, en annonçant la reformation d'Oasis.

Leur retour électrise les fans. Les critiques sont dithyrambiques sur les concerts, qui ont démarré le 4 juillet à Cardiff et ont continué dans leur ville natale à Manchester, puis se sont poursuivis à Londres et Edimbourg.

Leur tournée internationale a commencé le week-end dernier en Irlande. Noel, 58 ans, dit être «complètement époustouflé» par le succès de leur tournée. «J'ai largement sous-estimé ce dans quoi je m'embarquais».

Une tournée américaine à venir

Le compositeur et guitariste a raconté les premières minutes du premier concert à Cardiff : «J'ai déjà joué dans des stades, mais je peux vous dire que mes jambes étaient en coton à la moitié de la deuxième chanson». «Chaque soir est le premier soir pour le public. [...] Donc chaque soir a cette même énergie. C'est vraiment incroyable».

Après l'Irlande, les frères Gallagher vont jouer aux États-Unis, mais aussi dans plusieurs autres pays comme l'Australie, le Mexique ou le Japon.