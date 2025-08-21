Pirates des Caraïbes : Orlando Bloom veut voir le casting original être réuni dans le prochain film

Alors que la saga «Pirates des Caraïbes» pourrait être relancée au cinéma, Orlando Bloom a confié espérer retrouver l’intégralité du casting original à l’écran, notamment Keira Knightley et Johnny Depp, si jamais le projet devait voir le jour.

Une équipe qui gagne. Orlando Bloom est prêt à renfiler le costume de Will Turner dans un nouveau volet de la saga «Pirates des Caraïbes» si cela signifie qu’il retrouvera ses partenaires à l’écran, Keira Knightley et Johnny Depp, ainsi que l’intégralité du casting original, à ses côtés. «C’est en cours d’écriture, n’est-ce pas ? Tout dépend du scénario, et je suis certain qu’il y a une manière de créer quelque chose qui tient la route», a-t-il récemment déclaré à la Fan Expo de Chicago, selon le site américain Entertainment Weekly.

«Personnellement, j’adorerais retrouver tout le monde au casting. Je pense que la seule manière de faire de ce film un succès est de ramener l’intégralité du casting original. S’ils le peuvent, et si tout le monde est d’accord pour revenir», a-t-il ajouté. Des propos qui donnent de l’espoir aux fans, quelques semaines après ceux du producteur Jerry Buckheimer qui affirmait que Johnny Depp était favorable à l’idée de reprendre le rôle de Jack Sparrow si le scénario lui convenait.

La plus difficile à convaincre sera probablement Keira Knightley, mère de deux filles, qui s’est largement étendue ces dernières années sur les contraintes de tourner dans une franchise aussi colossale que «Pirates des Caraïbes», promettant au passage de ne plus jamais accepter ce genre de rôle. «Les heures de travail sont folles. Ce sont des années de votre vie sur lesquelles vous n’avez aucun contrôle, ni sur ce que vous filmez, ni le temps ça va durer, ni l'endroit où ça va se passer», avait-elle notamment confié en novembre dernier au site américain The Hollywood Reporter.