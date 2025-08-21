Stromae dévoile un extrait de son nouveau titre, «Que ce soit clair», en duo avec le DJ Paul Kalkbrenner

L'artiste belge Stromae a dévoilé, ce mercredi, un extrait de trente secondes d'un titre inédit, «Que ce soit clair», enregistré avec le DJ allemand Paul Kalkbrenner. La date de sortie est prévue le 29 août prochain.

Une semaine après la publication d’une mystérieuse vidéo sur le compte Instagram de Paul Kalkbrenner, le voile se lève sur le projet qui unit à nouveau le DJ allemand à l’artiste belge Stromae.

Dans ce court extrait aux accents vintage des années 1970, Paul Kalkbrenner passait un appel à Stromae, tandis que retentissaient quelques paroles chantées : «Que ce soit clair / Oui un peu comme un fou j’l’aime».

La sortie officielle prévue le 29 août

Ce mercredi, les deux artistes ont confirmé la sortie d’un nouveau morceau intitulé «Que ce soit clair», en diffusant une vidéo commune sur leurs réseaux sociaux.

Dans ce titre aux sonorités entêtantes, Stromae chante : «Qu’elle soit Belge, Américaine, ou qu’elle soit Roumaine / Même si notre amour gêne, un peu comme un fou j’laime». La sortie officielle du morceau est prévue pour le 29 août.

Ce n’est pas la première collaboration entre les deux hommes. En 2017, le DJ allemand avait déjà revisité «Te Quiero», un des succès de Stromae, en livrant un remix salué par les fans.

Des collaborations qui se multiplient

Ce nouveau duo confirme le retour progressif de Stromae sur la scène musicale, après l’arrêt brutal de sa tournée en 2023 pour raisons de santé. Depuis, le chanteur multiplie les apparitions.

En décembre 2024, il dévoilait «Ma meilleure ennemie» avec la chanteuse Pomme, un titre figurant sur la bande originale de la saison 2 d’Arcane sur Netflix, devenu en 24 heures le morceau francophone le plus écouté sur Spotify.

Plus récemment, en juillet, Stromae s’est illustré aux côtés de Burna Boy dans le morceau «Pardon», chanté en français, confirmant sa volonté de collaborer à l’international.

Quant à Paul Kalkbrenner, il prépare la sortie de son prochain album, «The Essence», prévue pour le 10 octobre. Reste à savoir si «Que ce soit clair» figurera sur la tracklist finale.