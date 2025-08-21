Vogue : qui est Chloé Malle, cette Française qui pourrait succéder à Anna Wintour ?

De nombreux médias spécialisés de la mode ont fait de la Française Chloé Malle l'une des favorites à la succession d'Anna Wintour à la tête de Vogue. La décision devrait être prise avant la Fashion Week de New York.

Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue depuis 1988, a officialisé en juin son départ de l'édition américaine. La papesse de la mode conservera un rôle majeur au sein du groupe en étant directrice de l'édition mondiale du magazine.

Le poste de directeur contenu éditorial d'American Vogue doit remplacer le retrait relatif d'Anna Wintour. Une short-list a été dressée et une Française serait en pole position, selon de nombreux médias américains. Il s'agit de Chloé Malle.

Fille de l'actrice américaine Candice Bergen, qui a notamment joué Enid Frick, la rédactrice en chef de Vogue dans la série «Sex and the City», et du réalisateur français Louis Malle, électron libre du mouvement de la Nouvelle Vague, elle occupe actuellement le poste de rédactrice en chef de Vogue.com.

Le parcours de Chloé Malle

Chloé Malle, qui a perdu son père à l'âge de 10 ans, a grandi aux Etats-Unis avant d'intégrer la Sorbonne après le lycée. Un court passage puisqu'elle intègre l'université de Brown, faisant partie de la prestigieuse Ivy League.

Elle y fait ses gammes en littérature comparée et en écriture. À sa sortie, elle intègre le New York Observer pour y traiter la couverture de l'immobilier. Son ancienne cheffe Alexandra Jacobs, fraîchement nommée à la rubrique «Style de The New York Times», lui permet d'écrire pour ce prestigieux titre.

Chloé Malle signe ensuite plusieurs articles pour «Marie Claire», le «Wall Street Journal» et «Vogue». Son travail l'amène a être recrutée en tant que rédactrice en chef des réseaux sociaux de Vogue, à 25 ans seulement.

«J'ai cru comprendre qu'Anna Wintour recherchait quelqu'un de très jeune. Évidemment, comme j'avais 25 ans, je pense que c'était en partie ce qui m'attirait. J'hésitais lors des entretiens, car la mode n'est pas l'un de mes centres d'intérêt principaux et je voulais être rédactrice plus qu'éditrice, mais j'étais tellement séduite par l'univers de Vogue que je n'ai pas pu résister», a expliqué la Française auprès d'Into The Gloss.

Son rôle lui a permis de diriger la rubrique Flash du magazine, de plusieurs hors-série consacrés au Met Gala et de plusieurs livres, dont «Vogue Weddings: Brides, Dresses, Designers» et «Vogue Living: Country, City, Coast». Récemment, elle a chapeauté la couverture du mariage de Jeff Bezos et de Lauren Sanchez.

Selon Page Six, Chloé Malle fait partie des favoris au poste tant convoité en compagnie de Nicole Phelps, à la tête de Vogue Runway. Elle dirige ainsi la couverture des défilés pour Vogue. Cette nomination très attendue doit être communiquée avant le début de la Fashion Week de New York, qui débute le 10 septembre.

Les noms d'Eva Chen, directrice des partenariats mode chez Instagram, de Sara Moonves, à la tête du magazine W, et de Chioma Nnadi, responsable de British Vogue, ont écumé la presse spécialisée, mais ses profils semblent partir de plus loin.