«Je n'y ai pas cru au début» : la folle anecdote d'Enrico Macias sur ses chansons écoutées par Oussama Ben Laden

Lors d'une interview donnée dans le cadre du podcast Legend, Enrico Macias a révélé que l'ex-dirigeant d'Al-Qaida, Oussama Ben Laden, possédait, dans sa cachette en Afghanistan, des cassettes audio contenant ses morceaux.

Certains admirateurs sont plus inattendus que flatteurs. Invité du podcast Legend, animé par Guillaume Pley et diffusé le 17 août dernier, le chanteur Enrico Macias a confié une anecdote pour le moins déroutante. Des cassettes audio de ses chansons auraient été retrouvées dans la cache d’Oussama Ben Laden, à Kandahar, en Afghanistan.

Ces enregistrements ont été découverts après la mort du chef d’Al-Qaïda au Pakistan, en 2011. C’est un journaliste de la BBC qui a révélé l’information au chanteur, il y a plusieurs années.

Le chanteur partageait déjà sa «gêne» en 2015

Une nouvelle que l’artiste a d’abord eu du mal à croire : «Je n’y ai pas cru au début, j’ai cru que c’était un gag», raconte-t-il dans le podcast. Dans cette étonnante collection figuraient également, selon les experts, des discours de Gandhi.

Ce n’est pas la première fois qu’Enrico Macias exprime sa surprise face à cette révélation. En 2015 déjà, sur Franceinfo, il partageait sa «gêne» et sa «surprise».

L’artiste avouait alors ses doutes sur la véracité de cette découverte : «L'homme responsable des attentats du 11-Septembre qui écoute celui qui chante "Enfants de tous pays", ce serait bizarre», commentait-il.

Il poursuivait avec scepticisme : «Parmi les règles mises en place par Oussama Ben Laden, il était interdit d'écouter de la musique, ça m'étonnerait donc qu'il ait mes CD». Et de conclure, lucide : «Si c'est le cas, mes chansons ne l'ont pas empêché de commettre des atrocités».

«Les Gens du Nord» entendu dans un discours de Ben laden

L’expert Flagg Miller, spécialiste des cultures arabes, a analysé les quelque 1.500 cassettes retrouvées sur place. Selon lui, la présence des chansons d’Enrico Macias suggère qu'«Oussama Ben Laden, à un moment de sa vie, a apprécié les titres et aurait continué à les apprécier alors que les écouter pouvait être considéré comme une hérésie».

Dans un enregistrement disponible sur le site de la BBC, un extrait de «Les Gens du Nord», titre phare d’Enrico Macias, peut même être entendu... dans un discours du chef terroriste.