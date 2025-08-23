Festival du film francophone d'Angoulême 2025 : jury, films en compétition, projections en avant-première... Tout savoir sur la 18e édition

Le Festival du film francophone d’Angoulême signe son grand retour pour une 18e édition du 25 au 30 août prochain. Dix films seront en lice pour décrocher le très convoité Valois de diamant.

Comme chaque année, la crème du 7e art se rendra du 25 au 30 août prochain à Angoulême pour le Festival du film francophone. L’actrice allemande Diane Kruger, «incontournable» comme le précise les organisateurs de l’événement et qui a aussi bien joué «dans des films indépendants francophones que dans des productions hollywoodiennes», sera la présidente du jury de cette 18e édition. Elle sera entourée du scénariste et réalisateur Fabrice du Welz, de la chanteuse Imany, de l’acteur Patrick Mille, de l’actrice Sara Montpetit, du comédien Simon Thomas, ainsi que de la critique Fabienne Pascaud.

A l’issue de la compétition, ils décerneront notamment le Valois de diamant, la plus haute récompense du festival qui a été attribuée en 2024 au long-métrage «Vingt Dieux» de Louise Courvoiser. Parmi les films en lice, on retrouve la comédie dramatique «Les enfants vont bien» signée Nathan Ambrosioni, lequel nous avait émus en 2023 avec «Toni en famille». Pour sa nouvelle œuvre, le cinéaste a de nouveau collaboré avec la comédienne Camille Cottin qui donne cette fois-ci la réplique à Juliette Armanet, applaudie récemment pour sa première performance devant la caméra dans «Partir un jour».

Un hommage au cinéma québécois

La compétition compte également «Furcy, né libre», deuxième réalisation du chanteur Abd Al Malik dédiée à la quête d'émancipation au 19e siècle de l’esclave Furcy sur l’île de la Réunion, «Promis le ciel» d'Erige Sehiri avec Aïssa Maïga, mais aussi «La femme de» de David Roux avec au casting Mélanie Thierry, Eric Caravaca et Arnaud Valois, «Le gang des amazones» de Mélissa Drigeard porté par Lyna Khoudri, Laura Felpin, Izïa Higelin, Mallory Wanecque et Kenza Fortas, et le premier film de Sophie Beaulieu, «La poupée».

Alors que «La Femme la plus riche du monde» de Thierry Klifa ouvrira les festivités, de nombreuses avant-premières seront organisées avec la possibilité pour les festivaliers de découvrir «Qui brille au combat» de Joséphine Japy, «Regarde» d’Emmanuel Poulain-Arnaud qui réunit le duo Audrey Fleurot et Dany Boon, et «La pire mère au monde» avec Louise Bourgoin et Muriel Robin. Quant à «C'était mieux demain», la comédie de Vinciane Millereau attendue au cinéma le 8 octobre prochain, elle sera présentée en clôture.

Le Festival du film francophone d’Angoulême rendra par ailleurs un vibrant hommage au cinéma québécois avec un focus sur le réalisateur Denys Arcand, auteur entre autres du «Déclin de l’empire américain» et des «Invasions barbares», et la projection de films désormais cultes comme «Incendies» de Denis Villeneuve, «C.R.A.Z.Y» de Jean-Marc Vallée, ou «Juste la fin du monde» de Xavier Dolan.