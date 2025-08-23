K Pop Demon Hunters : tout savoir sur le film phénomène de cet été

Sorti le 20 juin en streaming, le film «K Pop Demon Hunters» bat des records autant sur le plan cinématographique que musical.

Impossible de passer à côté cet été si vous avez des enfants ou des ados. Le film animé «K Pop Demon Hunters» cumule 210 millions de vues sur Netflix depuis sa sortie le 20 juin et cinq de ses dix chansons sont les plus écoutées au monde sur Spotify.

Son succès est tel que le long métrage sort dans les salles de cinéma aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Selon des analystes cités par l'AFP, il pourrait même prendre la tête du box-office américain ce week-end.

L'histoire se déroule à Séoul, en Corée du Sud et suit un girls band de K Pop, les Huntr/x. Chanteuses, elles sont également des chasseuses de démons qui doivent protéger la terre. Les forces du mal déguisées en boys band, menacent de voler les âmes des fans. Au coeur de la bataille, une romance improbable se développe et la loyauté des héroïnes est mise à l'épreuve.

dIRECTION le billboard hot 100

Outre l'intrigue prenante et les graphismes magnifiques, le succès phénoménal est également porté par une bande originale entraînante, interprétée en version originale par les chanteuses EJAE, Audrey Nuna et REI AMI. Les chansons du film occupent d'ailleurs trois places dans le top 10 du classement Billboard, un exploit qu'aucune bande originale de film n'avait réalisé depuis les années 1990.

D’après Entertainment Weekly, la réalisatrice Maggie Kang, qui a également participé aux films d’animation Madagascar 2, Kung-Fu Panda 3 ou encore Les Trolls, réfléchit déjà à un deuxième volet.