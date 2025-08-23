Malik Taylor, star de Tiktok, meurt à 28 ans

L'influenceur américain Malik Taylor, connu pour ses contenus sur TikTok, est mort à seulement 28 ans. Il recensait pas moins de 250.000 abonnés sur ce réseau social.

Un jeune homme apprécié pour son humour. L'influenceur américain, Malik Taylor, est décédé à l'âge de 28 ans, ont annoncé ses proches de l'université d'Austin Peay, dans le Tennessee.

Le créateur de contenu, qui comptabilisait pas moins de 263.000 abonnés sur la plate-forme chinoise, avait publié un post le mois dernier, au moment de son 28e anniversaire, avec un message humoristique.

J'ai «survécu au club des 27 (de justesse)», avait-il écrit en légende d'une photo, en référence aux nombreuses personnalités malheureusement décédées à cet âge précoce.

À noter qu'en plus de son activité sur les réseaux sociaux, Malik Taylor animait une émission appelée The Unpopular Party, dans laquelle il mêlait ses avis sur les personnalités du monde de la musique, plus particulièrement celles liées à la culture pop.

Pour l'heure, la cause de sa disparition n'a pas été révélée, ont indiqué les médias étrangers à l'image du Daily Mail.