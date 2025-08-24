Mostra de Venise 2025 : jury, films en compétition, tapis rouge... Tout savoir sur la 82ème édition du festival

Avec 21 films en compétition du 27 août au 6 septembre, la Mostra de Venise s'apprête à couronner de son célèbre Lion d'or l'un des bijoux de sa sélection officielle. Une flopée de stars internationales, à l'image de Georges Clooney ou Dwayne Johnson, mais aussi françaises, y sont attendues.

Une pluie de stars s'apprête à inonder les canaux vénitiens. A l'occasion de la 82e édition de la Mostra de Venise, qui se tiendra du 27 août au 6 septembre, les vedettes du 7e art se préparent à défendre leurs longs-métrages en compétition. Et parmi la vingtaine en sélection officielle, figurent trois réalisateurs déjà auréolés du Lion d'or, mais également trois créations françaises. Le visage aux deux facettes de «Sueurs froides» d'Alfred Hitchcock, Kim Novak, aujourd'hui âgée de 92 ans, se verra, quant à elle, attribuer une statuette d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Pour succéder à notre «Frenchy» Isabelle Huppert à la présidence du jury, un réalisateur déniché outre-Atlantique : Alexander Payne, à qui l'on doit le scénario de «Jurassic Park 3» et homme derrière les films «Monsieur Schmidt» et «Winter Break». Pour le reste de la composition, le réalisateur français Stéphane Brizé («La loi du marché»), la native de la Grande Botte Maura Delpero («Vermiglio») et le cinéaste roumain Cristian Mungiu (Palme d'or en 2007 pour «Quatre mois, trois semaines, deux jours»).

George Clooney, Cate Blanchett, Adam Driver...

Et pour ouvrir le festival de la Sérénissime en grande pompe, une création locale avec le nouveau film du réalisateur Paolo Sorrentino, «La Grazia». Oscarisé au titre du meilleur film étranger pour «La Grande Belleza», popularisé par sa série «The Young Pope», où il offrait à Jude Law une soutane immaculée, la réputation du cinéaste italien n'est plus à prouver. Pour ce nouveau projet dont le synopsis est encore secret, le réalisateur s'est entouré de sa muse au masculin, l'acteur au physique de mafieux Tony Servillo, et de la comédienne Anna Farzetti.

Une fois les festivités lancées, l'heure est venue d'offrir des images glamour à souhait. Pour cela, la Mostra a prévu d'accueillir la crème de la crème du cinéma, avec pour la compétition officielle les retours de George Clooney, au côté d'Adam Sandler, dans le rôle-titre du film «Jay Kelly» de Noah Baumbach, mais également des inclassables Cate Blanchett et Adam Driver, portés à l'écran par Jim Jarmusch pour «Father Mother Sister Brother», présentation en triptyque des relations intrafamiliales.

Georges Clooney est le rôle principal du film «Jay Kelly» de Noah Baumbach (© Netflix)

L'inattendu Dwayne Johnson, costaud au grand cœur habitué des blockbusters, fera également une apparition sur le tapis rouge puisque qu'il campe, non sans étonnement, le rôle d'un champion de MMA dans le film «The Smashing Machine», de Benny Safdie.

Trois adaptations littéraires françaises

Après avoir trouvé l'inspiration dans les bibliothèques, trois cinéastes français se retrouvent en compétition officielle pour leurs adaptations littéraires. Cinquante-huit ans après Luchino Visconti et Marcello Mastroianni, le cinéaste François Ozon s'empare de «L'Etranger» d'Albert Camus et projette à l'écran les étoiles montantes du cinéma français Benjamin Voisin et Rebecca Marder, deux talents qu'il avait respectivement fait jouer dans «Eté 85» et «Mon Crime».

Benjamin Voisin incarne Meursault au côté de l'actrice Rebecca Marder (© Carole Bethuel - FOZ - GAUMONT - FRANCE 2 CINEMA).

Le réalisateur Olivier Assayas, déjà prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise pour son film «Après Mai» en 2012, s'empare du thriller géopolitique finaliste du Goncourt «Le Mage du Kremlin» de Giuliano da Empoli. Après avoir choisi de le transposer en anglais, il s'est tout naturellement entouré d'un casting international aux petits oignons en réunissant Jude Law dans la peau de l'autocrate Vladimir Poutine, Paul Dano («The Batman», «There Will Be Blood») et la Suédoise Alicia Vikander («Tomb Raider», «The Danish Girl»).

Côté réalisatrices, Valérie Donzelli («L'Amour et les forêts») adapte à l'écran le roman de Franck Courtès «A pied d'oeuvre», où Bastien Bouillon et Virginie Ledoyen se donnent la réplique autour de l'autoportrait d'un photographe reconverti en écrivain devenu fauché.

Trois cinéastes déjà couronnés du Lion d'or

Pour tenter de prendre la relève de Pedro Almodóvar, Lion d'or en 2024 pour son film «La Chambre d'à côté», trois solides réalisateurs à la filmographie déjà récompensée par la statuette vénitienne. Vainqueur de la compétition en 2017 avec «La Forme de l'eau», Guillermo del Toro s'attaque au monstrueux Frankenstein avec le bien-moins monstrueux Jacob Elordi. Yórgos Lánthimos, lauréat en 2023 du félin aux ailes dorées pour «Pauvres créatures», mêle à nouveau satire et thriller dans une comédie noire où deux hommes conspirationnistes kidnappent une PDG (Emma Stone), persuadés qu'elle est une extraterrestre.

Jacob Elordi, méconnaissable dans la bande-annonce du film «Frankenstein» (© Netflix)

De son côté, le réalisateur Gianfranco Rosi, reparti triomphant de la Mostra en 2013 pour «Sacro GRA», apporte dans ses bagages le documentaire «Sotto le nuvole», dédié aux villes italiennes vivant sous la menace d'un volcan.

Hors compétition, les vedettes ne sont pas en reste, puisque Julia Roberts rejoindra la ville aux mille canaux pour «After the Hunt» de Luca Guadagnino, tout comme Al Pacino dans «Dead's Man Wire» du réalisateur Gus Van Sant. Une 82ème édition que viendra clore le film «Chien 51», de Cédric Jimenez, long-métrage d'anticipation réunissant Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Romain Duris ou encore Louis Garrel.