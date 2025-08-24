Musique : le guitariste Brent Hinds, cofondateur du groupe de métal Mastodon, est décédé à l'âge de 51 ans

Guitariste emblématique et cofondateur de Mastodon, Brent Hinds est décédé à l’âge de 51 ans. Le musicien a perdu la vie dans un accident de moto survenu à Atlanta, aux Etats-Unis.

Le monde du métal est en deuil. Figure emblématique du heavy metal, le guitariste américain Brent Hinds est décédé dans la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 août, à Atlanta (Etats-Unis). Il avait 51 ans.

Connu pour avoir cofondé en 2000 le groupe Mastodon, aux côtés de Troy Sanders (basse), de Bill Kelliher (guitare) et de Brann Dailor (batterie), le musicien a perdu la vie à la suite d’un accident de moto.

D'après le média Atlanta News First, citant les premiers éléments communiqués par la police, le musicien conduisait sa Harley-Davidson quand un automobiliste aurait refusé de lui céder le passage, provoquant une collision fatale.

«un état de tristesse et de chagrin indicibles»

«Nous sommes dans un état de tristesse et de chagrin indicibles. Hier soir, Brent Hinds est décédé à la suite d’un tragique accident», a écrit Mastodon sur son compte Instagram.

«Nous sommes bouleversés, sous le choc, et nous essayons encore d’accepter la perte de cette force créatrice avec laquelle nous avons partagé tant de triomphes, d’étapes importantes et la création d’une musique qui a touché le cœur de tant de personnes.», a poursuivi le groupe, qui a remporté en 2018 le Grammy Award de la meilleure performance métal pour son titre «Sultan’s Curse», issu de son album «Emperor of Sand».