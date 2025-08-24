Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Musique : le guitariste Brent Hinds, cofondateur du groupe de métal Mastodon, est décédé à l'âge de 51 ans

Le musicien a perdu la vie dans un accident de moto. [©Capture d'écran Instagram/Mastodon]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Guitariste emblématique et cofondateur de Mastodon, Brent Hinds est décédé à l’âge de 51ans. Le musicien a perdu la vie dans un accident de moto survenu à Atlanta, aux Etats-Unis. 

Le monde du métal est en deuil. Figure emblématique du heavy metal, le guitariste américain Brent Hinds est décédé dans la nuit de mercredi 20 à jeudi 21 août, à Atlanta (Etats-Unis). Il avait 51 ans. 

Connu pour avoir cofondé en 2000 le groupe Mastodon, aux côtés de Troy Sanders (basse), de Bill Kelliher (guitare) et de Brann Dailor (batterie), le musicien a perdu la vie à la suite d’un accident de moto.

D'après le média Atlanta News First, citant les premiers éléments communiqués par la police, le musicien conduisait sa Harley-Davidson quand un automobiliste aurait refusé de lui céder le passage, provoquant une collision fatale. 

«un état de tristesse et de chagrin indicibles»

«Nous sommes dans un état de tristesse et de chagrin indicibles. Hier soir, Brent Hinds est décédé à la suite d’un tragique accident», a écrit Mastodon sur son compte Instagram. 

Sur le même sujet «Emily in Paris» : décès d'un assistant réalisateur sur le tournage de la saison 5 Lire

«Nous sommes bouleversés, sous le choc, et nous essayons encore d’accepter la perte de cette force créatrice avec laquelle nous avons partagé tant de triomphes, d’étapes importantes et la création d’une musique qui a touché le cœur de tant de personnes.», a poursuivi le groupe, qui a remporté en 2018 le Grammy Award de la meilleure performance métal pour son titre «Sultan’s Curse», issu de son album «Emperor of Sand». 

cultureMusiquedivertissement

À suivre aussi

On a vu la comédie «Adieu Jean-Pat», avec Hakim Jemili, et voici ce qu’on en a pensé
Mostra de Venise 2025 : jury, films en compétition, tapis rouge... Tout savoir sur la 82ème édition du festival
Festival du film francophone d'Angoulême 2025 : jury, films en compétition, projections en avant-première... Tout savoir sur la 18e édition

Ailleurs sur le web

Dernières actualités