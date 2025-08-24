On a vu la comédie «Adieu Jean-Pat», avec Hakim Jemili, et voici ce qu’on en a pensé

Portée par Hakim Jemili, la nouvelle comédie de Cécilia Rouaud, baptisée «Adieu Jean-Pat», sort au cinéma le mercredi 3 septembre. Une histoire de funérailles où l’on pleure, certes, mais surtout de rire.

Des adieux… pas si difficiles. Après «Photo de famille» et «Les Complices», Cécilia Rouaud est de retour derrière la caméra avec «Adieu Jean-Pat», une comédie décalée, parfois impertinente et souvent émouvante, écrite par le roi de l'humour noir FabCaro et le talentueux Laurent Tirard, dont l’état de santé s’est fortement dégradé pendant la production du film, et qui s’est éteint en septembre dernier, à l’âge de 57 ans.

Ensemble, ils ont imaginé l’histoire d’Etienne, campé par l'humoriste Hakim Jemili, un trentenaire introverti en proie au doute au moment de s’engager avec Alice et d’évoquer l’idée d’avoir un enfant. En pleine crise existentielle, Étienne décide alors de renouer avec son amour d’enfance via Jean-Pat, son ancien rival sentimental et pire ennemi. Et pour cause, il passait son temps à l’humilier pendant les vacances d’été.

Mais ce dernier meurt subitement dans un accident de voiture et Étienne se retrouve contraint d’organiser la veillée funèbre, «un pot de départ mais définitif », et ses obsèques. Le tout, avec une bonne dose d’hypocrisie. Le jour J, «Tout simplement (tout doucement)» de Bibie résonne à nouveau, les souvenirs, pour la plupart douloureux, remontent, les masques tombent, des règlements de compte à base de jiu-jitsu brésilien s’imposent, mais la tendresse finit toujours par reprendre le dessus.

Avec ce film, qui rend un bel hommage à l’amitié homme-femme, Cécilia Rouaud confirme son talent pour saisir l’intimité des familles avec justesse en s’appuyant sur des dialogues ciselés. De son côté, Hakim Jemili, qui a fait sensation dans «L’Amour, c’est surcoté» aux côtés de Laura Felpin, livre une prestation habitée, où il trouve un équilibre subtil entre dérision et gravité.

On sort de la salle avec le sentiment d’avoir assisté à un film plus sympathique que véritablement marquant, mais qui fait du bien et laisse derrière lui une note de légèreté bienvenue.

Fanny Sidney, Nora Hamzawi, Alice David, Constance Labbé, Thibault de Montalembert et Gustave Kervern complètent le casting de cette comédie, qui rappelle que la mort peut aussi rapprocher les vivants et à quel point le rire demeure l’un des meilleurs remèdes pour surmonter les aléas du quotidien.