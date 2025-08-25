Toute l’actu en direct 24h/24
L’acteur Jerry Adler, connu pour son rôle dans la série «Les Soprano», est mort à 96 ans

Le comédien a également joué dans la série «The Good Wife». [©Ben Gabbe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’acteur américain Jerry Adler, qui s'est fait connaître sur le tard dans les séries «Les Soprano» et «The Good Wife», est décédé à l’âge de 96 ans. 

Célèbre pour avoir incarné Hesh Rabkin dans la série culte «Les Soprano» (1999-2007), alias le conseiller de Tony Soprano, l’acteur américain Jerry Adler s’est éteint ce samedi, New York, à l’âge de 96 ans. Le comédien était aussi connu pour son rôle dans «The Good Wife» (2009-2016), où il campe l’avocat Howard Lyman. 

Né à Brooklyn, il est apparu par ailleurs dans les séries télévisées «Rescue Me», «Broad City» ou encore «Transparent». Sur grand écran, il a été à l’affiche de quelques films, dont «Manhattan Murder Mystery» de Woody Allen, «Synecdoche, New York» de Charlie Kaufman et «Find Me Guilty» de Sidney Lumet. 

Avant de se lancer dans une carrière d’acteur, au début des années 1990, Jerry Adler a passé plusieurs années dans les coulisses du théâtre

Issu d’une famille profondément ancrée dans la tradition théâtrale juive et yiddish, il avait travaillé en tant que régisseur et directeur de production sur de nombreux spectacles à Broadway, suivant les pas de son père, Philip Adler, devenu directeur général du Group Theatre.

Sur le même sujet Musique : le guitariste Brent Hinds, cofondateur du groupe de métal Mastodon, est décédé à l'âge de 51 ans Lire

Jerry Adler laisse derrière lui trois enfants, un petit-fils, et son épouse, la psychologue Joan Laxman.

