Ocean's 14 : une mauvaise nouvelle pour la suite de la saga avec George Clooney et Brad Pitt

Approché par George Clooney et Brad Pitt pour la réalisation de «Ocean’s 14», Edward Berger a confirmé s’être retiré du projet. David Leitch pourrait reprendre le flambeau.

Une vraie déception. Depuis plus d’un an, une rumeur annonçait le possible recrutement d’Edward Berger, à qui on doit «Conclave» ou encore «À l’Ouest rien de nouveau», pour la réalisation de «Ocean’s 14», le quatrième volet de la saga mis en scène par Steven Soderbergh en 2001. George Clooney et Brad Pitt seraient personnellement intervenus pour tenter de le recruter derrière la caméra. Le réalisateur vient toutefois de confirmer au site américain Deadline avoir refusé la proposition.

«Au fond de moi, je savais que ce n’était pas mon film, mais celui de Steven Soderbergh. Il est l’inventeur de cet univers magnifique. Il en est à l’origine, et je ne fais que suivre sa voie. Que puis-je apporter de nouveau ? J’adore ces films, mais en définitive, je ne sais pas ce que je peux apporter de plus au travail de l’excellent Steven Soderbergh», a-t-il expliqué. Selon Edward Berger, il n’était pas le bon réalisateur pour cette suite – qui pourrait être confiée à David Leitch (John Wick, Bullet Train) – et préférait s’engager dans un autre projet avec Brad Pitt à la production.

«Je suis allé me coucher, dormi huit heures, et j’ai réalisé que ce n’était pas pour moi. J’ai appelé Brad, car nous en avions parlé ensemble. Je savais qu’il était motivé à l’idée de faire quelque chose ensemble, et je lui ai dit que j’étais désolé, que je ne voulais pas faire Ocean’s et que j’espérais que cela ne le contrarie pas. Mais j’avais reçu cet excellent scénario sur lequel je voulais qu’il jette un œil, parce que cela pourrait être un beau défi pour nous deux. Il l’a lu en deux jours et m’a rappelé, et il m’a dit qu’il était partant pour le faire. Que c’était un des meilleurs scripts qu’il n’avait jamais lu», a-t-il ajouté.

Un film avec Brad Pitt en préparation

Edward Berger sera le réalisateur de «The Riders», film adapté du roman éponyme de Tim Winton dont la production ne cesse d’être repoussée depuis plus de 25 ans, et qui va enfin voir le jour grâce à l’implication de Brad Pitt et de sa société Plan B et A24. Ce dernier doit également y tenir le rôle principal. L’histoire est celle d’un homme, Scully, qui traverse l’Europe avec son épouse, Jennifer, jusqu’au jour où ils tombent amoureux de l’Irlande.

Le couple décide d’y acheter une ferme que Scully va patiemment rénover pour accueillir sa femme et leur fille, Billie, pendant des semaines. Pendant ce temps-là, Jennifer repart en Australie pour vendre leurs biens. Le jour où il vient les chercher à l’aéroport, Scully ne trouve que sa fille de 7 ans, Billie. Il n’y a aucun mot, aucune explication qui permet d’expliquer l’absence de son épouse. Et le choc de la situation a laissé Billie sans voix. En un instant, la vie de Scully vient de basculer.