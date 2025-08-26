«Astérix en Lusitanie» : ce que l'on sait déjà sur le nouvel album d’Astérix, qui sort le 23 octobre

Signé comme le précédent par le scénariste Fabcaro et le dessinateur Didier Conrad, le 41e album des Gaulois à moustache, intitulé «Astérix en Lusitanie», sortira le 23 octobre prochain. Voici ce que l’on sait déjà sur cette nouvelle aventure.

Fabcaro de retour au scénario

Choisi pour remplacer temporairement Jean-Yves Ferri, le scénariste «officiel» des aventures des Gaulois, Fabcaro, de son vrai nom Fabrice Caro, rempile pour ce nouvel album aux côtés du dessinateur Didier Conrad. «L'Iris blanc», publié en 2023 et scénarisé pour la première fois pas Fabcaro, s'était hissé à la première place du classement des ventes de livres en France.

«Ce n’était pas prévu, mais, oui, c’est reparti», a-t-il dans un entretien accordé à nos confrères du Ouest-France. «Au départ, on m'avait appelé pour un seul album en remplacement de Jean-Yves Ferri, qui voulait travailler sur ses aventures de De Gaulle. Mais les éditions Albert René m'ont dit qu'il aurait peut-être besoin de plus de temps et m'ont indiqué de ne pas m'interdire de réfléchir à un nouveau scénario. Ça s'est confirmé», a ajouté l'auteur, connu notamment pour son succès «Zaï Zaï Zaï Zaï».

Les héros mettent le cap sur la Lusitanie

Publié le 23 octobre prochain, le 41e album d'«Astérix» se situe dans une contrée ensoleillée. En effet, les deux irréductibles Gaulois iront cette fois à l’extrême sud-ouest de l’Empire romain, en Lusitanie, un territoire considéré à l’époque comme l’une des principales sources d’or pour Rome, et qui correspond aujourd’hui au Portugal.

«J’avais envie d’un album ensoleillé, lumineux, dans un pays méditerranéen, qui fasse un peu vacances. Donc la Lusitanie s’est assez vite imposée. J’y étais déjà allé plusieurs fois en vacances, j’avais adoré ! Les gens y sont très chaleureux.», a affirmé Fabcaro.

Une couverture inspirée de la Calçada Portuguesa

Pour faire patienter les lecteurs, les éditions Albert René (Hachette Livre) ont déjà partagé la couverture de ce nouvel opus, qui peut toutefois encore être modifiée. On peut y voir Astérix et Obélix, qui tient son petit chien Idéfix dans sa main, se tenir sur la Calçada Portuguesa, une place revêtue de petits pavés blancs et noirs, créant des mosaïques. Cette technique traditionnelle est utilisée pour de nombreuses zones piétonnes du Portugal.

©2025 Hachette Livres

«C’est une véritable signature artistique et culturelle du Portugal. Il m’a semblé évident de rendre hommage au formidable travail des artisans qui ont taillé et placé chacun de ces pavés noir et blanc à la main», a expliqué Didier Conrad, qui a passé énormément de temps à reproduire les pavés un à un. En ce qui concerne le motif, il a opté pour un poisson emblématique du pays, «le fameux bacalhau», alias la morue.

Un ancien esclave fait partie de l’histoire

Pour l'heure, peu d'informations ont été révélées quant à l'intrigue. On sait toutefois que l’histoire mettra en scène le retour d’un ancien esclave lusitanien, que les fidèles lecteurs ont déjà croisé dans l’album «Le Domaine des dieux», sorti en 2014. Ce personnage (Duplicatha ?), qui connaît le pouvoir de la potion magique, revient pour demander de l’aide aux deux héros, créés il y a plus de 60 ans par René Goscinny et Albert Uderzo.