«Bluey» : la série animée débarque au cinéma avec une séance spéciale proposée dès ce mercredi

Dès ce mercredi, la célèbre série animée australienne «Bluey» se dévoile au cinéma. Au programme, une compilation de quatre épisodes dont le très attendu «Le panneau».

Après avoir enthousiasmé les fans sous forme de spectacle lors des dernières fêtes de fin d’année aux Folies Bergère à Paris, «Bluey» débarque au cinéma ce mercredi 27 août. La série animée australienne qui met en scène une petite chienne bouvier débordant d’énergie qui vit avec sa petite sœur Bingo et ses parents, Bandit et Chilli, se dévoilera pour le plus grand plaisir des petits et des grands lors d’une séance spéciale.

Pour la première fois, «Le panneau», un épisode de 28 minutes écrit par Joe Brumm - créateur et scénariste de «Bluey» - va être projeté sur grand écran après avoir été diffusé en avril 2024 sur ABC et Disney+ où il a enregistré plus de 10 millions de vues en seulement sept jours de mise en ligne. Ces nouvelles aventures de ces héros qui concurrencent grandement la Pat’Patrouille, promettent de nombreux rebondissements entre la mise en vente de la maison des Bouvier et le mariage de Frisky et de l’oncle Rad.

Une projection adaptée à un jeune public

Trois autres épisodes complèteront ce programme familial : «Deux baby-sitters», «Le panier fantôme» et «La surprise». «Si vous découvrez ‘Bluey’ pour la première fois, cette compilation spéciale exclusivement destinée au cinéma est un excellent point de départ», précise dans un communiqué officiel Cecilia Persson, directrice générale de BBC Studios Kids & Family.

A noter que la luminosité et le son perçu dans la salle seront adaptés compte tenu du jeune âge des spectateurs. Un kit d’activités devrait également être proposé dans les différents cinéma participants dans lesquels les enfants pourront découvrir des planches de coloriage ainsi que des diplômes «Mon premier cinéma».

Ce grand rendez-vous dans les salles obscures permettra à tous les fans de patienter jusqu’à la sortie en 2027 du film adapté de la série d’animation «Bluey», laquelle a été récompensée aux Emmy Awards et aux Bafta et est suivie dans plus de 140 pays depuis sa création en 2018.