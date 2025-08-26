Toute l’actu en direct 24h/24
Bruce Springsteen : le chanteur dévoile un titre inédit enregistré il y a cinquante ans

Le morceau devait initialement figurer sur son troisième album, «Born to Run», sorti en 1975. [©Capture d'écran Instagram/springsteen]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À l’occasion des 50 ans de «Born to Run», le troisième opus de Bruce Springsteen, sorti en août 1975, le chanteur américain a dévoilé un morceau inédit, prévu à l’origine pour l’album, mais qui est finalement resté dans les tiroirs. 

Bruce Springsteen a offert une belle surprise à ses fans. Le chanteur américain vient de dévoiler «Lonely Night in the Park», un morceau inédit qui a la particularité d’avoir été enregistré à New York il y a… cinquante ans. 

En effet, le morceau devait initialement figurer dans la compilation de son troisième album «Born to Run», publié le 25 août 1975. Finalement, il a été écarté de la track list, selon les volontés de Mike Appel, co-producteur et ancien manager de Bruce Springsteen.  

«The Boss» a donc décidé de l’exhumer à l’occasion du 50e anniversaire de son opus emblématique, sur lequel figurent également les titres «Thunder Road» et «Tenth Avenue Freeze-Out». 

Il a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. «Après cinq décennies dans la chambre forte, 'Lonely Night in the Park' a été publié numériquement pour la première fois aujourd'hui», a-t-il écrit en légende de sa publication. 

Sur le même sujet Musique : le guitariste Brent Hinds, cofondateur du groupe de métal Mastodon, est décédé à l'âge de 51 ans Lire

Pour rappel, un biopic sur Bruce Springsteen sortira en octobre prochain. Intitulé «Springsteen : Deliver Me From Nowhere», et basé sur le livre éponyme de Warren Zanesle, le film se penche sur la période où l’artiste a composé son album «Nebraska», qui comprenait notamment les tubes «Atlantic City», «Johnny 99» ou «Open All Night», qui ont fait de lui une star internationale.

MusiquedivertissementBruce Springsteenculture

