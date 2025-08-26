«J'avais trop peur» : Dwayne Johnson se livre sur son rôle dans le film «The Smashing Machine»

Attendu dans les salles le 29 octobre prochain, «The Smashing Machine» verra Dwayne Johnson incarner l’ancien champion de MMA, Mark Kerr, dans ce biopic signé Benny Safdie. Un rôle exigeant qui a poussé le comédien dans ses retranchements.

Dépasser ses peurs. Connu pour ses rôles dans la saga «Fast & Furious» ou «Jumanji», Dwayne Johnson a accepté de sortir de sa zone de confort pour incarner Mark Kerr, dans «The Smashing Machine», un film réalisé par Benny Safdie sur la carrière compliquée de cet ancien champion de MMA. Un rôle qu’il aurait habituellement refusé parce qu’il avait «trop peur» d’explorer sa propre vulnérabilité à l’écran.

«Ça a été très concret. Je n’avais pas vécu une telle expérience depuis très, très, très longtemps. Où j’étais effrayé, me demandant si j’étais à la hauteur. Suis-je capable de le faire ? J’ai alors réalisé que ce type de rôles ne m’était jamais proposé avant tout parce que j’avais peur d’explorer ce genre de chose», a-t-il confié au site Vanity Fair. «J’avais tellement le désir de faire quelque chose de vrai et sans filtre, et de me dévoiler entièrement. Et tout à coup, on m’a proposé ce film», a-t-il ajouté.

Emily Blunt partage l'affiche

Dans «The Smashing Machine», Dwayne Johnson incarne l’ancienne gloire du MMA, champion de l’UFC dans la catégorie poids lourds, Mark Kerr, dont la carrière a connu un succès fulgurant à la fin des années 1990, parvenant à se maintenir numéro 1 mondial de 1997 à 2000.

Dépendants aux analgésiques, il a suivi une cure de désintoxication avant de tenter un retour dans l’arène qui se soldera par une série de défaites. À noter qu’Emily Blunt incarnera le rôle de sa compagne, Dawn Staples, à l’écran.