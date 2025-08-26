Karol G : la star se produira fin septembre sur la scène mythique du Crazy Horse

Icône mondiale de la pop colombienne, Karol G se produira du 25 au 28 septembre sur la scène mythique du Crazy Horse, le légendaire cabaret parisien. La star donnera huit représentations.

Une collaboration inédite. Après Dita Von Teese, Arielle Dombasle, Pamela Anderson, Noémie Lenoir, ou encore la star de la K-pop Lisa, c’est au tour de la chanteuse colombienne Karol G d’enflammer le Crazy Horse. C’est la première fois que le cabaret mythique de Paris donne carte blanche à une star d'Amérique latine.

«Elle incarne un vrai ‘girl power ‘ et cela nous a immédiatement rapprochées. Retrouver des beats latino au Crazy Horse, c'est totalement inédit, mais je n'ai pas hésité une seconde: j'ai été séduite par sa personnalité unique», a expliqué dans un communiqué Andrée Deissenberg, directrice générale création et marques du groupe Crazy Horse.

Suivie par 71 millions de personnes sur Instagram, la chanteuse se produira sur scène du 25 au 28 septembre, pour huit représentations.

«un hommage à toutes les femmes»

«Je veux faire rayonner sur cette scène la même confiance et énergie positive, que je mets dans ma musique. Ce spectacle est un hommage à toutes les femmes, et particulièrement à mes Latinas, pour célébrer notre beauté et notre force, telles que nous sommes !», a expliqué Karol G, citée dans le communiqué.

La star de 34 ans sera à l’affiche d’une série de tableaux créés sur mesure sur des titres issus de son dernier album, sorti en juin dernier et baptisé «Tropicoqueta». Au programme, du merengue, de la bachata et du mambo, le tout, dans une atmosphère à la fois intime, sensuelle et sophistiquée.