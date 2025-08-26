«Pris au piège» : on a vu le nouveau film de Darren Aronofsky avec Austin Butler, et voici ce qu'on en a pensé

Attendu en salles ce mercredi, «Pris au piège» voit Darren Aronofsky signer un thriller ultra-rythmé avec Austin Butler dans le rôle principal. Un film qui prend les spectateurs par le col, sans jamais le lâcher jusqu’au générique de fin.

Une véritable gifle. Acclamé pour «Requiem for a dream», «The Wrestler», «Black Swan» ou plus récemment «The Whale», Darren Aronofsky fait un retour tonitruant dans les salles obscures avec «Pris au piège», un thriller à découvrir à partir de ce mercredi 27 août en France.

L’histoire est celle de Hank, un ancien joueur de baseball promis à un bel avenir qui, après un tragique accident, s’est reconverti en tant que serveur dans un bar miteux de New York. Le jour où son voisin, un punk britannique prénommé Russ, lui demande de garder son chat le temps d’un voyage à Londres, sa vie prend un tournant inattendu... pour le pire.

Hank doit faire face à plusieurs gangsters qui en ont tous après Russ. Mais comme ce dernier n’est pas là, c’est l’ancienne gloire du baseball qui doit répondre aux questions. Des questions auxquelles il n’a pas la réponse. Aidé par sa petite amie Yvonne, Hank va se retrouver coincer au milieu d’un affrontement qui le dépasse. Mais où sa propre survie et celle de son entourage sont menacées à chacune de ses décisions.

un bon moment

Originaire de New York - il est né à Brooklyn, le 12 février 1969 -, Darren Aronofsky s’est inspiré d’un environnement qu’il connaît parfaitement pour cette adaptation du livre éponyme de Charlie Huston publié en 2004 et dont l’action se déroule dans les années 1990. Alors que le romancier a signé le scénario, le réalisateur parvient quant à lui à jongler habilement entre humour sombre et action pure pour dérouler ce récit qui ne laisse aucun répit aux spectateurs du début jusqu'à la fin, le tout sur une bande-son endiablée signée par le groupe de rock britannique Idles.

«Je voulais vraiment faire un film qui soit avant tout très marrant, un film qui, pendant deux heures, vous distraie et ne vous lâche jamais. Il y a tellement de folie en ce monde que faire en sorte que les gens passent un bon moment m'a semblé être la chose la plus précieuse à faire», explique le metteur en scène dans un communiqué. Mieux encore, Darren Aronofsky à trouver en la personne d’Austin Butler le parfait interprète pour le rôle principal.

Le comédien de 34 ans est omniprésent à l’écran, et sa présence physique est un atout qu’il a su mettre au service du long-métrage imaginé par le réalisateur. Emouvant, torturé, sexy, misérable ou impassible, Austin Butler trouve là un rôle où son talent s’exprime sans entrave, avec force et nuance. Pour Darren Aronofsky, l’acteur était totalement en phase avec le personnage.

«C'est la première fois que je vois Austin dans un rôle si proche de lui-même. Il joue souvent des personnages hors du commun derrière lesquels il disparaît pour leur donner vie. Mais il y a tellement de lui-même chez Hank», a-t-il notamment souligné. Autour de lui, Austin Butler peut compter sur des partenaires de jeu de grande qualité, à commencer par Zoë Kravitz, qui incarne sa petite amie Yvonne.

en quête de rédemption

Matt Smith est absolument irrésistible dans la peau du voisin punk, tandis que Regina King joue à merveille l’inspectrice de police Elise Roman (avec un accent new-yorkais parfaitement maîtrisé). Le rappeur Bad Bunny est épatant sous les traits de Colorado, un gangster portoricain qui aime (un peu trop) jouer du pistolet.

Mention spéciale pour Liev Schrieber et Vincent D’Onofrio qui jouent les tueurs à gages Shmully et Lipa, deux frères juifs orthodoxes aussi habiles à manier la mitrailleuse et les grenades que respectueux du shabbat. Les gangsters russes Pavel et Aleksei sont, eux, interprétés par Nikita Kukushkin et Yuri Kolokolnikov dont la débauche de violence à l’écran ne passe pas inaperçue.

Au-delà de l’action sans temps morts, avec ce train d’enfer mené jusqu'aux dernières minutes, «Pris au piège» est aussi et surtout un film sur la rédemption à travers un personnage qui n’aura cessé de fuir ses responsabilités jusqu’au jour où il se retrouve là, à ce moment-clé de son existence où sa capacité à assumer pleinement ses choix, et les événements qui en découlent – aussi terribles soient-ils – deviennent sa seule chance de salut. Ça, et aussi son amour pour le petit chat trop mignon de son voisin.