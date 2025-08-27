Après «Vaintimbora», Trinix sort un nouvel album contre le blues de la rentrée

Avec «Origin», le groupe Trinix signe son troisième album musical, inspiré des musiques du monde. Dans la même lignée que le tube de l'été «Vaintimbora», le duo mêle l'électro au classique.

Après avoir fait danser l’été avec «Vaintimbora», le duo lyonnais Trinix, fort d’un milliard de streams, dévoile vendredi son nouvel album «Origin», pensé comme un remède au spleen de la rentrée. «Aux prémices du projet, on mélangeait le côté un peu classique et des sonorités plus actuelles, confie auprès de l’AFP Loïs Serre, qui forme le groupe avec Josh Chergui depuis 2012, c'est un truc qu'on veut toujours garder, un côté hybride».

Ce troisième album explore les musiques du monde revisitées à travers le prisme électro. On y retrouve la bossa nova de «Vaintimbora» avec la Brésilienne Mari Froes, les influences afro de «Aje», ou encore une ballade au piano signée Sofiane Pamart sur «Oro».

Des sonorités africaines

Si plusieurs titres étaient déjà sortis en singles, «Origin» propose aussi des inédits, dont «Mona», relecture classique de Bonga, ou encore «Soutouro», inspiré du griot mandingue Ablaye Cissoko. Les sonorités africaines occupent une place centrale, dans la lignée de l’essor de remixes comme celui du titre «Yamore» par l’italien MoBlack, succès de l’année.

Cette singularité, Trinix la doit à l’originalité de son duo. Loïs, 27 ans, est issu d’une formation classique : piano, chant, claquettes, tandis que Josh, 33 ans, s’est forgé dans le hip-hop et l’électro. Leur rencontre remonte à l’enfance, unis par la passion commune de la musique. D’abord centrées sur les voix anglophones, leurs productions se sont rapidement diversifiées.

«C'est le public qui décide»

C’est aux réseaux sociaux que Trinix doit sa notorioté. Sur TikTok ou Instagram, leurs morceaux accompagnent des milliers de stories. L’exemple de «Vaintimbora», publié presque par hasard, en est la meilleure illustration. «Vaitimbora était dans les tiroirs et on s'est dit vas-y, on poste ça, on n'a rien à poster, et derrière... la magie d'Internet».

À l’inverse des titres conçus comme des hits potentiels, à l’image de «Narina», n’ont pas rencontré le même succès. «En fait, c'est depuis qu'on ne se prend plus la tête que ça marche, c'est le public qui décide», conclut Josh avec philosophie.