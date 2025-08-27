L'actrice espagnole Veronica Echegui est décédée à 42 ans

L’actrice espagnole Veronica Echegui est décédée d’un cancer à l’âge de 42 ans. Elle se battait contre la maladie depuis plusieurs années.

L’actrice Veronica Echegui s’est éteinte ce dimanche, à Madrid, à l’âge de 42 ans, rapporte le média «El Mundo». Révélée au grand public en 2006 grâce à son rôle dans le film «Yo soy la Juani», de Bigas Luna, elle souffrait d’un cancer depuis plusieurs années et avait été admise à l’hôpital il y a quelques jours. Ni elle ni ses proches n’avaient cependant révélé sa maladie. Ses obsèques ont eu lieu ce lundi matin.

De son vrai nom Veronica Fernández de Echegaray, elle avait également joué dans le drame «El Patio de mi carcel» (2008) et «Katmandou, un miroir dans le ciel» (2012), des rôles qui lui ont valu d’être nommée pour le prix de la meilleure actrice lors de la cérémonie des Goya, l'équivalent espagnol des Oscars.

Elle apparaît d’autre part dans la comédie «Explota Explota» (2020), film pour lequel elle a aussi été nommée aux Goya, mais cette fois-ci dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle.

derrière la caméra pour «Totem Loba»

Autre film notable : «Sans issue» (2012), du Français Mabrouk El Mechri, dans lequel elle partage l’affiche avec Henry Cavill, Bruce Willis et Sigourney Weaver. Plus récemment, en 2022, Veronica Echegui avait été choisie pour interpréter le personnage de Ane Uribe dans la série Netflix «Intimidad».

Sur la plate-forme, on la retrouve aussi dans la série «Trois Noëls» (Días de Navidad). Au cours de sa carrière, la comédienne, qui partageait sa vie avec l’acteur espagnol Álex García, s'était d'autre part essayée à la réalisation en signant le film «Totem Loba», sacré meilleur court-métrage de fiction en 2022 lors des Goya.