Mostra de Venise 2025 : le grand retour du cinéma américain

Du 27 août au 6 septembre, la Mostra de Venise ouvre sa 82e édition avec une riche programmation marquée par le retour du cinéma américain. Parmi les films et documentaires en compétition, beaucoup font allusion aux enjeux politiques actuels.

C’est le grand rendez-vous cinématographique de la rentrée : la Mostra de Venise débute ce mercredi 27 août jusqu’au 6 septembre pour sa 82e édition, avec un programme marqué par de fortes résonances politiques. Deux films en particulier devraient retenir l’attention : The Voice of Hind Rajab, qui retrace la mort d’une petite fille à Gaza, et Le Mage du Kremlin d’Olivier Assayas, une plongée dans l’ascension de Vladimir Poutine.

Mais le festival, l’un des plus anciens et prestigieux au monde, déroule aussi son tapis rouge aux stars américaines. George Clooney, Emma Stone, Julia Roberts ou encore Dwayne Johnson, métamorphosé pour son rôle de combattant de MMA dans The Smashing Machin, sont attendus dès les premiers jours. Gus Van Sant et Kathryn Bigelow, absents des écrans depuis sept ans, font également leur retour.

Une manifestation de soutien à la Palestine

Mercredi soir, c’est Paolo Sorrentino qui ouvrira la compétition avec La Grazia, porté par son acteur fétiche Toni Servillo. Le cinéaste italien s’inscrit aussi dans une actualité brûlante : avec d’autres noms du septième art, il a signé une lettre appelant la Mostra à ne pas rester neutre face à la guerre de Gaza. Une manifestation de soutien à la Palestine est d’ailleurs annoncée samedi sur le Lido.

Néanmoins, le directeur artistique Alberto Barbera a tenu à rappeler la ligne du festival : «La Biennale ne prend pas de positions politiques directes, elle ne fait pas de déclarations politiques, car c'est un espace culturel de dialogue, de discussion et d'ouverture». Mais il a aussi reconnu l’impact émotionnel provoqué par certains films, notamment celui de la réalisatrice Kaouther Ben Hania, dont l’utilisation des enregistrements d’Hind Rajab avait bouleversé le monde lors de leur diffusion.

Trois films Netflix, concourent pour le Lion d’or

Comme à son habitude, Venise se distinguera de Cannes en ouvrant largement sa compétition aux productions des plates-formes. Ainsi, trois films Netflix, concourent pour le Lion d’Or (Frankenstein de Guillermo del Toro, Jay Kelly de Noah Baumbach et A House of Dynamite de Kathryn Bigelow).

Seul bémol de l’édition 2025, la sélection, moins internationale que par le passé, sera marquée par l’absence de films sud-américains, conséquence directe des politiques culturelles en crise au Brésil et en Argentine.