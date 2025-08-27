Rentrée littéraire 2025 : Raphaël Sigal et Adélaïde de Clermont-Tonnerre primés

Raphaël Sigal a remporté le prix Méduse pour son «Géographie de l’oubli» (Robert Laffont). De son côté, Adélaïde de Clermont-Tonnerre a reçu le prix de la rentrée pour «Je voulais vivre» (Grasset).

Les premiers lauréats de la rentrée littéraire 2025 ont été dévoilés par les jurys : Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Raphaël Sigal se distinguent parmi les premiers prix attribués.

Le prix Méduse, le plus rapide à être décerné depuis sa création, revient cette année à Raphaël Sigal pour Géographie de l’oubli (Robert Laffont). Le jury s’était prononcé dès le 4 août pour ce récit salué par la critique comme un véritable défi contre l’oubli. L’auteur y retrace la vie de sa grand-mère, rescapée de l’Holocauste, à travers les fragments de mémoire qu’offre sa maladie d’Alzheimer.

Adélaïde de Clermont-Tonnerre revisite «Les Trois Mousquetaires»

Quelques semaines plus tard, les prix du festival La Forêt des Livres, organisé par Gonzague Saint-Bris à Chanceaux-près-Loches en Touraine, ont été révélés. Le prix de la rentrée a été attribué à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour Je voulais vivre (Grasset), qui revisite Les Trois Mousquetaires du point de vue de Milady, personnage traditionnellement synonyme de perfidie.

D’autres distinctions seront également remises lors du festival : le prix du jury à Nathan Devers pour Surchauffe (Albin Michel), le prix révélation à Eleonora Galasso pour La vie selon Zoé (Michel Lafon) et le prix du premier roman à Mathilda di Matteo pour La Bonne Mère. La grande reporter de France Télévisions Maryse Burgot a, quant à elle, reçu le prix de l’autobiographie pour Loin de chez moi (Fayard).

Les prix les plus prestigieux, dont le Goncourt, destinés aux ouvrages publiés à la rentrée, seront annoncés fin octobre et début novembre.