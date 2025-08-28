Alain Belmondo, frère de Jean-Paul Belmondo, est décédé

Alain Belmondo, producteur et frère de l’acteur Jean-Paul Belmondo, est mort mercredi 27 août à l’âge de 93 ans.

La famille Belmondo est en deuil. Paul Belmondo a annoncé mercredi 27 août la disparition de son oncle Alain Belmondo. «Mon oncle Alain est parti ce matin rejoindre mon père, ils étaient deux frères inséparables. (…)Ils partageaient la même passion du cinéma et du Théâtre. (…) Les voilà maintenant réunis pour l’éternité.», a noté le fils de Jean-Paul Belmondo sur ses réseaux, soulignant les liens très forts qui unissaient les deux hommes.

Régisseur, directeur du théâtre des Variétés durant dix ans au côté de Jean-Paul Belmondo, Alain Belmondo a également été directeur de production de nombreux films comme «Le Vieux fusil», «Indochine», «le Professionnel», «La Veuve Couderc», «L’argent des autres», «Borsalino», «L’As des As» ou encore producteur de «Chocolat» et «Tom et Lola», a par ailleurs souligné Paul Belmondo dans son touchant message. «Avec toi Alain encore une page du cinéma français se ferme», a-t-il conclu.

Le décès d’Alain Belmondo intervient quatre ans après celui de son frère cadet Jean-Paul Belmondo, disparu en septembre 2021.