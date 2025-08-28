Pedro Pascal, George Clooney, Louis de Funès... Ces 10 stars de cinéma qui ont connu un succès tardif

Alors que certains comédiens connaissent la gloire dès leur plus jeune âge, d’autres doivent attendre de longues années avant de s’imposer aux yeux du grand public. Voici 10 stars de cinéma qui ont connu un succès tardif.

Louis de Funès

© AFP

Acteur de théâtre confirmé longtemps cantonné aux seconds rôles, dont certains furent marquants comme dans «La Traversée de Paris» en 1956 aux côtés de Bourvil et Jean Gabin, Louis de Funès a vu sa carrière cinématographique exploser en 1963 avec «Pouic-Pouic», suivi du «Gendarme de Saint-Tropez» l’année suivante, à l’aube de ses 50 ans, qui l'élèvera au rang de superstar du cinéma français. Il enchaînera les premiers rôles dans des comédies inoubliables (La Grande Vadrouille, Hibernatus, L’Aile ou la cuisse, etc.) pendant les deux décennies suivantes.

François Berléand

© StudioCanal/Eric Travers/Radar Films

Également acteur de théâtre, François Berléand a entamé sa carrière au cinéma en 1978 où il enchaîne les petits rôles. C’est à l’âge de 45 ans que l’acteur originaire de Paris parvient à se faire un nom grâce au film «Le Septième Ciel» de Benoît Jacquot en 1997. Il connaîtra la consécration trois ans plus tard avec son rôle dans «Ma petite entreprise» de Pierre Jolivet qui lui permettra de remporter le César du meilleur acteur dans un second rôle. C’est Guillaume Canet qui lui donnera son premier grand rôle dans «Mon Idole» en 2002.

Christopher Lloyd

© Universal Pictures

Comédien révélé au public américain pour son rôle dans la sitcom «Taxi» diffusée au début des années 1980, la notoriété de Christopher Lloyd a littéralement explosé grâce au rôle de Doc dans la trilogie «Retour vers le futur». Il était alors âgé de 47 ans. Il héritera par la suite du rôle de l’Oncle Fétide dans «La Famille Addams» de Tim Burton en 1991, et dans sa suite sortie en 1993.

Morgan Freeman

© Warner Bros.

Acteur de théâtre brillant, Morgan Freeman ne se voyait confier que des seconds rôles avant sa performance dans «Miss Daisy et son chauffeur» en 1989 qui lui vaudra une reconnaissance internationale. Sa performance dans les films «Impitoyable» en 1992 et «Les Évadés» en 1994 termine d’asseoir son statut d’acteur incontournable à Hollywood où il va rapidement enchaîner les grosses productions, notamment «Seven» en 1995 avec Brad Pitt, «Amistad» de Steven Spielberg en 1997, ou encore «Million Dollar Baby» en 2004, qui lui permettra de remporter l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle l’année suivante.

Samuel L. Jackson

© Metropolitan FilmExport

Samuel L. Jackson a fait ses débuts sur grand écran en 1972, sans jamais réussir à percer dans le métier. Sa rencontre avec Spike Lee lui permet d’incarner dans petits rôles dans différents films (Do the right thing, Mo’ Better Blues). En 1991, il est le premier comédien à se voir décerner le prix du meilleur second rôle pour sa performance dans «Jungle Fever», toujours de Spike Lee. C’est toutefois le personnage du tueur à gages Jules dans «Pulp Fiction» en 1994 qui le propulse au rang de star internationale, à 46 ans.

Christoph Waltz

© Universal Pictures International France

Christoph Waltz était totalement inconnu du grand public avant d’hériter du rôle de l’impitoyable colonel nazi Hans Landa dans «Inglorious Basterds» de Quentin Tarantino en 2009. L’acteur autrichien était alors âgé de 53 ans, et remportera dans la foulée le Prix d'interprétation masculine à Cannes et l'Oscar du Meilleur second rôle masculin pour sa performance. Dès lors, il a enchaîné les blockbusters, avec notamment deux films de la saga James Bond avec Daniel Craig, «Django Unchained» ou encore «Pinocchio».

Liam Neeson

© EuropaCorp Distribution

Liam Neeson a entamé sa carrière de comédien sur les planches à la fin des années 1970 avant de se lancer dans le cinéma en 1978 dans le film «Le Voyage du pèlerin». L’acteur irlandais enchaîne les petits rôles, et se fait remarqué dans «Excalibur» de John Boorman sous les traits de Gauvain. Il devra toutefois attendre «La liste de Schindler» en 1993, à 41 ans, pour obtenir une reconnaissance internationale. Et d’obtenir des rôles majeurs, notamment dans la saga Star Wars, «Michael Collins», «Taken» ou encore «Batman Begins».

Bryan Cranston

© Metropolitan FilmExport

Après des apparitions éclaires dans plusieurs séries des années 1980 (Supercopter, Alerte à Malibu) et des années 1990 (Seinfeld, X-Files), Bryan Cranston a commencé à se faire un nom à l’international grâce au rôle du père de famille, Hal, dans la sitcom «Malcolm», à l’âge de 44 ans, qu’il obtient en 2000. Huit ans plus tard, la notoriété du comédien prend une toute autre envergure avec la série «Breaking Bad» où il fera la démonstration de son talent. Il enchaîne les films à gros budgets depuis, et s’est imposé en tant que producteur influent.

George Clooney

© Walt Disney Pictures

Après un début de carrière calamiteux, tournant dans des pilotes de séries mortes-nées, ou des nanards risibles (Le retour des tomates tueuses), George Clooney est âgé de 35 ans quand il crève l’écran dans la série «Urgences» où il incarne le docteur Doug Ross pendant cinq saisons. Quand il quitte la fiction, il est propulsé au rang de superstar hollywoodienne et enchaîne les films comme «Une nuit en enfer» de Robert Rodriguez en 1996, avant de se voir confier le rôle de l’homme chauve-souris dans «Batman et Robin» de Joel Schumacher, «Le Pacificateur», et bien évidemment la saga «Ocean’s Eleven».

Pedro Pascal

El Deseo D.A. S.L.U. photo Iglesias Mas

Pedro Pascal a longtemps attendu avant de voir sa carrière s’envoler au point de devenir incontournable. L’acteur a enchaîné les petits rôles dans des séries à succès – Buffy contre les vampires, The Good Wife, Nurse Jackie, Homeland – avant de se voir offrir, à 39 ans, le rôle d’Oberyn Martel dans la saison 4 de «Game of Thrones». Sa performance, couplé à sa mort spectaculaire à l’écran, fera de lui une star instantanément auprès du public. Il jouera ensuite dans la série «Narcos» en 2015, avant de se voir confier des rôles majeurs tant au cinéma (Marvel) qu’à la télévision (The Last of Us, The Mandalorian).