Voici l’acteur qui va jouer Sylvester Stallone dans «I play Rocky»

Le jeune acteur Anthony Ippolito, 26 ans, incarnera Sylvester Stallone dans le long métrage de Peter Farrelly «I Play Rocky», qui retrace la création du film «Rocky».

The Hollywood Reporter a révélé mercredi le nom de l’acteur qui incarnera à l’écran la version jeune de Sylvester Stallone dans le long métrage «I play Rocky». L’acteur Anthony Ippolito, 26 ans, connu pour avoir joué Al Pacino dans la série limitée «The Offer» de Paramount, également à l’affiche de «Pixels» de Chris Columbus et de la comédie romantique «Nos Cœurs meurtris» sorti sur Netflix, a été choisi pour endosser le rôle.

Un rôle que le jeune homme ne comptait pas laisser passer puisque comme le raconte le magazine américain, «dès qu'il a entendu parler du projet, il a réalisé de son propre chef une bande d'audition spontanée et l'a envoyée directement aux producteurs».

Le film produit par Amazon MGM et réalisé par Peter Farrelly, à qui l’on doit notamment «Green Book», «Mary à tout prix» et «Dumb and Dumber», reviendra sur les coulisses de la création du film «Rocky», écrit et campé par Sylvester Stallone en 1976. Il racontera le combat de l’acteur pour jouer lui-même le rôle de Rocky Balboa, malgré la réticence des studios. Un long métrage devenu culte, qui en 1976 a raflé trois Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour John G. Avildsen, et une nomination pour Sylvester Stallone dans la catégorie meilleur acteur.

Véritable succès, ce premier long métrage a engrangé pas moins de 225 millions de dollars au box-office mondial, selon JP Box-office, et donné naissance à l’une des sagas les plus populaires du cinéma. Trois ans après ce premier opus, «Rocky II» a en effet vu le jour, suivi de quatre autres volets entre 1982 et 2006, tous écrits et campés par Sylvester Stallone.