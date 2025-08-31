«Ça m'a beaucoup, beaucoup manqué» : Line Renaud regrette de ne pas avoir eu d'enfants

Elle a connu la gloire et fait d'incroyables rencontres. Pourtant, Line Renaud a avoué samedi sur le plateau de «50' Inside» qu'elle avait un ultime regret : celui de ne pas avoir été mère.

A 97 ans, Line Renaud se dit toujours aussi chanceuse d’avoir une vie si extraordinaire. Invitée de l’émission «50’Inside» ce samedi 30 août, l’ancienne meneuse de revue qui connaît encore et toujours une belle carrière sur le petit et le grand écran est revenue sur son parcours.

Si elle confirme être «née sous une bonne étoile», celle qui ne cesse de soutenir l’association Sidaction a néanmoins confié avoir un regret : celui de n’être jamais devenue maman. «À chaque fois, j’avais un contrat qui était signé, donc je ne pouvais pas être enceinte», a-t-elle confié au micro de la présentatrice Isabelle Ithurburu. Non sans émotion, Line Renaud a ajouté : «Ça m’a beaucoup, beaucoup manqué. Énormément. (…) Il ne faut pas que j’y pense».

Heureusement, elle peut compter sur l’amour sans faille de l'humoriste et comédienne Muriel Robin qu’elle considère comme sa fille, et sur la tendresse de l’acteur Dany Boon, ce «fiston» avec lequel elle entretient un lien indéfectible depuis de nombreuses années. Dans une vidéo surprise, ce dernier lui a par ailleurs fait une belle proposition après lui avoir rappelé combien il l’aimait.

«Ma Line, c’est ton fils. Ça va ? Je voulais te dire à quel point je t’aime (…) Et j’ai une question : ‘Est-ce que tu es d’accord pour tourner dans mon prochain film ?’», lui a-t-il demandé. Une proposition que Line Renaud a bien entendu acceptée avec plaisir.