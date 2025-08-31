Toute l’actu en direct 24h/24
Festival du film francophone d'Angoulême 2025 : découvrez le palmarès complet de cette 18e édition

«Les enfants vont bien», avec Camille Cottin (à g.) et Monia Chokri, a été sacré lors de la cérémonie de clôture. [© 2024 - Manuel Moutier – Chi-Fou-Mi Productions]
Après un peu moins d’une semaine de compétition, la 18e édition du Festival du film francophone d’Angoulême s’est achevée ce samedi soir. Le film «Les enfants vont bien» a obtenu le Valois de diamant, se hissant en tête du palmarès. 

Cette année, dix films étaient en compétition lors de la 18e édition du Festival du film francophone d’Angoulême qui s’est clôturée ce samedi 30 août. Présidé par l’actrice allemande Diane Kruger, le jury a décerné le Valois de diamant, plus haute distinction de l’événement, au deuxième et nouveau long-métrage de Nathan Ambrosioni («Toni en famille»), «Les enfants vont bien». 

Ce drame familial qui met en scène Camille Cottin, a également reçu une «mention spéciale» pour les performances des jeunes comédiens Nina Birman et Manoâ Varvat. «Promis le ciel» et «Muganga, celui qui soigne» figurent par ailleurs parmi les œuvres primées de ce grand rendez-vous du 7e art de la rentrée. 

Valois de Diamant 

«Les enfants vont bien», de Nathan Ambrosioni 

Valois du scénario 

Erige Sehiri, Anna Ciennik et Malika Cécile Louati pour «Promis le ciel» 

Valois de l’actrice 

Debora Lobe Naney pour «Promis le ciel» 

Valois de l’acteur 

Isaach de Bankolé pour «Muganga, celui qui soigne» 

Valois de la mise en scène 

Erige Sehiri pour «Promis le ciel» 

Valois René Laloux (décerné au meilleur court-métrage d’animation) 

«Les Fleurs sauvages», de Rodolphe Saint-Gelais et Thierry Sirois 

Valois de la musique 

Cyrille Aufort pour «Les Invertueuses», de Chloé Aïcha Boro 

Mention spéciale du jury 

Nina Birman et Manoâ Varvat pour «Les enfants vont bien» 

Valois du Public 

«Muganga, celui qui soigne», de Marie-Hélène Roux 

Valois des étudiants francophones 

«Muganga, celui qui soigne», de Marie-Hélène Roux 

Valois Rothschild Martin Maurel 

Muriel Meynard pour «Vingt dieux», de Louise Courvoisier

