Festival du film francophone d'Angoulême 2025 : découvrez le palmarès complet de cette 18e édition

Après un peu moins d’une semaine de compétition, la 18e édition du Festival du film francophone d’Angoulême s’est achevée ce samedi soir. Le film «Les enfants vont bien» a obtenu le Valois de diamant, se hissant en tête du palmarès.

Cette année, dix films étaient en compétition lors de la 18e édition du Festival du film francophone d’Angoulême qui s’est clôturée ce samedi 30 août. Présidé par l’actrice allemande Diane Kruger, le jury a décerné le Valois de diamant, plus haute distinction de l’événement, au deuxième et nouveau long-métrage de Nathan Ambrosioni («Toni en famille»), «Les enfants vont bien».

Ce drame familial qui met en scène Camille Cottin, a également reçu une «mention spéciale» pour les performances des jeunes comédiens Nina Birman et Manoâ Varvat. «Promis le ciel» et «Muganga, celui qui soigne» figurent par ailleurs parmi les œuvres primées de ce grand rendez-vous du 7e art de la rentrée.

Valois de Diamant

«Les enfants vont bien», de Nathan Ambrosioni

Valois du scénario

Erige Sehiri, Anna Ciennik et Malika Cécile Louati pour «Promis le ciel»

Valois de l’actrice

Debora Lobe Naney pour «Promis le ciel»

Valois de l’acteur

Isaach de Bankolé pour «Muganga, celui qui soigne»

Valois de la mise en scène

Erige Sehiri pour «Promis le ciel»

Valois René Laloux (décerné au meilleur court-métrage d’animation)

«Les Fleurs sauvages», de Rodolphe Saint-Gelais et Thierry Sirois

Valois de la musique

Cyrille Aufort pour «Les Invertueuses», de Chloé Aïcha Boro

Mention spéciale du jury

Nina Birman et Manoâ Varvat pour «Les enfants vont bien»

Valois du Public

«Muganga, celui qui soigne», de Marie-Hélène Roux

Valois des étudiants francophones

«Muganga, celui qui soigne», de Marie-Hélène Roux

Valois Rothschild Martin Maurel

Muriel Meynard pour «Vingt dieux», de Louise Courvoisier