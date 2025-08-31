«Fils de» : pourquoi faut-il aller voir cette comédie avec Karin Viard et François Cluzet ?

Attendue au cinéma ce mercredi, la satire politique «Fils de», avec notamment Karin Viard et François Cluzet, embarque les spectateurs dans les arcanes du pouvoir. Drôle et ultra réaliste.

Il n’y a pas que «Dallas» qui peut être parfois réduit à son univers impitoyable. Les politiques, aussi, évoluent dans un monde de requins où tous les coups bas sont permis pour parvenir à leurs fins. C’est tout du moins de cette manière qu’est présenté ce milieu dans le premier long-métrage de Carlos Abascal Peiro, «Fils de», en salles ce mercredi 3 septembre.

Dans cette satire qui mêle farce, romance et récit initiatique, l’action se déroule une semaine après l’élection présidentielle. Le jeune Nino, attaché parlementaire, s’imagine déjà au sommet au côté de celle qui s’apprête à devenir Première ministre. Mais de graves révélations vont bientôt mettre à mal ses plans de carrière et rebattre les cartes de l’échiquier politique.

La France est donc à la recherche d’un nouveau chef du gouvernement. Parmi les candidats pressentis, un homme sort du lot : le père de Nino. Pourtant, ce dernier semble avoir tourné le dos au pouvoir, retranché en Bretagne, loin des tractations parisiennes. Même s'il n'a plus de contact avec lui depuis plusieurs années, son fils est missionné de le faire changer d’avis... et vite. Commence alors pour le fiston une course contre la montre pendant laquelle les péripéties vont s’enchaîner ainsi que les manipulations les plus inattendues.

Une mise en scène rythmée et foisonnante

Pour construire cette histoire, le jeune réalisateur Carlos Abascal Peiro, ancien correspondant à Paris pour l’Agence de presse espagnole, s’est imprégné, comme il le précise dans les notes de production, «de ses années de pratique journalistique». «Je me connais une conscience politique, mais cela ne m’empêche pas d’être lâche, surtout lorsque je me compare à mes parents, qui exercent des métiers aussi dignes qu’enseignant et médecin. Je me suis dit, dès lors, que, si je devais consacrer ma vie à faire des films, la moindre des choses serait qu’ils soient en interaction avec ce qui se passe dans le monde», précise-t-il.

Le cinéaste, déjà auteur de nombreux courts-métrages sur la dualité entre sphère publique et intimité, ajoute : «Tous les personnages du film sont affreusement imparfaits, ce qui me paraît, par ailleurs, très politique : en tant que citoyen, j’ai peur d’un élu qui se dit parfait ou aspire à l’irréprochabilité. Je préfère des femmes et des hommes politiques qui se trompent, qui changent d’avis de temps en temps et qui n’ont pas peur de dire ‘pardon, j’ai fait une erreur’. En politique comme dans le journalisme, les individus sont constamment confrontés à des choix moraux. Ce sont des secteurs implacables».

Servi par un casting de haute volée composé notamment de Karin Viard et Alex Lutz, impeccables en redoutables stratèges, François Cluzet parfait dans le rôle du père, tout comme Sawsan Abès en petite-amie, et Jean Chevalier, ultra convaincant dans la peau de Nino qui en cherchant à fuir son paternel ne fait que s’en rapprocher, «Fils de» - dont le titre est à double sens, vous l’aurez compris – se démarque également par une mise en scène rythmée et foisonnante, ainsi que par des dialogues ciselés et un humour noir irrésistible. Cette œuvre réussie mérite amplement ses trois prix obtenus au Festival de la Baule en juin dernier, dont celui du meilleur film.