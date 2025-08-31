Rihanna : pour ses 20 ans de carrière, la star rend hommage à ses fans, tous espèrent un nouvel album

A l'occasion de ses vingt ans de carrière, Rihanna a remercié ses fans dans un long message sur les réseaux sociaux. Et tous espèrent la sortie prochaine d'un nouvel album qu'ils attendent depuis près de dix ans.

Le 29 août 2005, sortait le tout premier album de Rihanna, «Music of the sun», dont est extrait le titre «Pon de Replay». Vingt ans plus tard, la chanteuse qui est depuis devenue une femme d’affaires accomplie avec notamment sa ligne de cosmétiques Fenty Beauty et attend son troisième enfant, a créé la surprise en célébrant cet anniversaire sur les réseaux sociaux.

En guise de légende à une vidéo de plus de deux minutes qui résume son parcours auréolé de succès, la star de 37 ans, originaire de la Barbarde et en couple avec A$AP Rocky, a voulu remercier tous ceux qui l’ont accompagné, encouragé et aimé. «Il y a 20 ans, j'ai quitté mon pays, ma culture, ma cuisine et ma famille pour me lancer dans une aventure qui a commencé avec la sortie de mon tout premier album ! Vous êtes nombreux à avoir fait partie de ma vie et de ma carrière depuis le tout début, et certains d'entre vous m'ont rejoint en cours de route. Je vous en suis éternellement reconnaissante. Chacun d'entre vous a joué un rôle crucial dans le cheminement qui m'a mené jusqu'ici», a-t-elle écrit.

«Dieu a été très généreux avec moi»

Celle qui a été repérée par Jay-Z au sein du label Def Jam poursuit : «Merci pour ces 20 premières années exceptionnelles ! 20 ans de fans fidèles et inconditionnels qui ne plaisantent pas avec moi, 20 ans de travail acharné et d'équipes dévouées à mes côtés, 20 ans d'enseignement, 20 ans d'expériences et de réalisations inoubliables, 20 ans pendant lesquels ma famille a été mon premier soutien, et à toutes les personnes qui m'ont dit oui et m'ont donné ma chance avant que ce ne soit «cool» de le faire (dirigeants, DJ, auteurs, producteurs, danseurs, chorégraphes, réalisateurs, créateurs de mode, photographes, stylistes, journalistes, marques, mentors, etc). 20 ans de gratitude envers vous !».

Rihanna n’a pas non plus manqué de remercier Dieu sans qui, selon elle, elle n’aurait pas connu une telle carrière. «Il a été très généreux avec moi, et la gloire lui appartient», conclut l’artiste aux 9 Grammy Awards et plus de 100 millions d’albums vendus à travers le monde qui a, pour l’occasion, dévoilé un avatar se mettant en scène dans une story animée.

Pour célébrer cet événement, Rihanna a également dévoilé une collection de prêt-à-porter baptisée «R20» avec toujours cette mascotte enfantine qui trône sur les hoodies ou la boîte collector de vinyles. Tous ces objets sont disponibles en prévente sur le site officiel de la chanteuse.

Une formidable campagne de communication ?

Mais ces messages alimentent surtout les rumeurs les plus folles. Les Navy - fans de «Riri», ndlr - voient en effet dans ce dispositif un remarquable coup de pub qui pourrait annoncer la sortie d’un nouvel album tant attendu depuis près d’une décennie. «Ce» fameux disque qui succéderait à «Anti», sorti en 2016.

«Sors un son mtn (maintenant, ndlr)», «A quand un prochain album», «J’ai cru que c’était une tournée» sont autant de commentaires que l’on peut lire de la part de ses abonnés qui guettent le moindre geste de leur idole depuis sa performance au Super Bowl en 2023. Tous restent persuadés que le «R9» sera prochainement sans forcément miser sur un jour en particulier. Car ils le savent, Rihanna n’en fait qu’à sa tête et ne s’est jamais pliée aux exigences des maisons de disques. Elle sait garder le mystère et excelle dans l'art de jouer avec les nerfs de sa communauté.