The Smashing Machine : Dwayne Johnson, amaigri, fait sensation à la Mostra de Venise

Dwayne Johnson a fait sensation à la 82e édition de la Mostra de Venise en se présentant très amaigri à la présentation du film «The Smashing Machine». Le comédien a perdu près de 27 kilos pour incarner l’ancien champion de MMA, Mark Kerr.

Un physique gagnant. Dwayne Johnson a fait tourner plusieurs têtes à la Mostra de Venise où il est venu présenter «The Smashing Machine», non pas pour ses muscles saillants, mais pour sa perte de poids visible à l’œil nu. Le comédien de 53 ans aurait perdu plus de 27 kilos – passant de 136 à près de 109 kilos – pour les besoins de son rôle dans le film réalisé par Benny Safdie, avec Emily Blunt au casting. Il y incarne l’ancienne gloire du MMA, Mark Kerr, qui a dominé la compétition à la fin des années 1990 avant de voir sa carrière, et sa vie, s’écrouler.

The Rock is currently going viral after losing a lot of muscle👀 pic.twitter.com/joGhS4GMo1 — kira 👾 (@kirawontmiss) September 1, 2025

Dwayne Johnson s’est exprimé à plusieurs reprises à propos de ce rôle qui l’a contraint à adopter un régime hautement protéiné, et quasiment sans sucres, afin d’afficher le physique nécessaire à l’écran. Les fans de l’acteur n’ont pas manqué de souligner le sacrifice consenti pour le film, certains caressant même l’espoir de le voir obtenir une nomination aux Oscars en conséquence.

Selon le directeur artistique de la Mostra de Venise, Alberto Barbera, Dwayne Johnson est «absolument époustouflant» à l’écran, et a reconnu qu’il ne serait pas surpris de le voir lui et Emily Blunt, qui incarne l’épouse de Mark Kerr, Dawn Staples, dans le film, être nommés pour l’Oscar du meilleur acteur et de la meilleure actrice, tant leur performance est saisissante.