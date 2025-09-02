Graham Greene, l'acteur de «Danse avec les loups», est mort à 73 ans

Révélé dans le film «Danse avec les loups» de Kevin Costner en 1990, l'acteur Graham Greene est décédé à l’âge de 73 ans, après un long combat contre la maladie.

Le cœur lourd. Selon une information confirmée par le site américain Entertainment Weekly, l’acteur canadien Graham Greene est mort, ce lundi 1er septembre, dans la ville de Stratford, dans l’Ontario, au Canada, à l’âge de 73 ans, après un long combat contre la maladie. «C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès paisible de l’acteur canadien légendaire Graham Greene», a confirmé son agent, Gerry Jordan, dans un communiqué.

«C’était un homme doté d’un grand sens moral, d’une éthique, d’un tempérament, et il sera éternellement regretté», a confié pour sa part Michael Greene, un autre de ses agents basé en Californie. «Tu es enfin libre», a-t-il ajouté dans le communiqué. Né le 22 juin 1952 dans la réserve des Six Nations, Graham Greene avait été diplômé du Centre du programme de théâtre des peuples indigènes en 1972, avant de faire ses débuts devant la caméra en 1983 dans le film «Running Brave».

Trois ans plus tard, il obtenait une reconnaissance internationale grâce au rôle d’Oiseau Bondissant, le sorcier d’une tribu de Sioux, dans le film «Danse avec les loups» de, et avec Kevin Costner, récompensé par sept Oscars en 1991. Il n’a jamais cessé de tourner après cela, avec une apparition remarquée dans «La Ligne Verte» en 1999, et plus récemment dans les séries à succès comme «The Last of Us» et «Tulsa King». Il laisse derrière lui son épouse, avec laquelle il était marié depuis 35 ans, Hilary Blackmore, sa fille Lilly Lazard-Greene, et son fils Talo.