The Smashing Machine : Dwayne Johnson en pleurs lors d'une standing ovation de 15 minutes (vidéo)

Dwayne Johnson n’a pas pu retenir ses larmes à l’issue de la projection de «The Smashing Machine» à la Mostra de Venise où le film de Benny Safdie a reçu une ovation de quinze minutes. Le comédien y incarne Mark Kerr, un ancien champion de MMA.

Retour sur investissement. Dwayne Johnson s’est investi corps et âme pour son rôle dans «The Smashing Machine», affichant une perte de poids impressionnante au moment de son arrivée à la 82e édition de la Mostra de Venise où le film a été projeté hier soir en avant-première mondiale. Au moment où les lumières se sont rallumées dans la salle, lui et toute l’équipe ont eu droit à une standing ovation de quinze minutes. Un moment particulièrement émouvant pour l’acteur de 53 ans qui n’a pas pu retenir ses larmes.

Attendu dans les salles le 29 octobre prochain, «The Smashing Machine» voit Dwayne Johnson incarner l’ancienne gloire du MMA, champion de l’UFC dans la catégorie poids lourds, Mark Kerr, dont la carrière a connu un succès fulgurant à la fin des années 1990, parvenant à se maintenir numéro 1 mondial de 1997 à 2000. Avant que sa dépendance aux anti-douleurs ne viennent faire dérailler son existence.

Dwayne Johnson, qui a perdu plus de 27 kilos pour les besoins du film, a récemment avoué s’être fait violence au moment d’accepter ce rôle pour lequel il s’est demandé s’il était «à la hauteur» en raison de la dimension dramatique du personnage. À noter qu’Emily Blunt incarne le rôle de la compagne de Mark Kerr, Dawn Staples, à l’écran. Lyndsey Gavin, Oleksandr Usyk, Ryan Bander ou encore Sebastiaan Rutten complètent le casting.