«Call of Duty» : la célèbre franchise de jeux vidéo va être adaptée au cinéma

Paramount annonce avoir signé un accord avec l'éditeur de jeux vidéo Activision, propriété de Microsoft, pour adapter sa franchise «Call of Duty» en film.

Franchise vidéoludique au succès stratosphérique, «Call of Duty» va être portée sur grand écran, a officiellement annoncé mardi la société Paramount Skydance, qui a conclu un accord avec l’éditeur de jeux vidéo Activision.

Tourné en live-action, le long métrage sera basé sur l'univers des célèbres jeux de tir de type militaire, qui englobe plus de 30 jeux principaux sortis depuis le lancement du «CoD» original en 2003.

Cet accord intervient un mois après la finalisation de la fusion de Paramount avec Skydance, la société de David Ellison, pour un montant de 8 milliards de dollars.

Désormais intégré à Microsoft Gaming, Activision faisait lui-même partie d'une méga-fusion depuis que Microsoft a finalisé il y a deux ans l'achat d'Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars.

Encore jamais adaptée

Ses jeux vidéo écoulés à plus 500 millions d’exemplaires dans le monde, «Call of Duty», est une des franchises les plus réussies de tous les temps, qui compte plus de 100 millions de joueurs chaque mois. Elle n'avait encore jamais été adaptée au cinéma ou à la télévision.

Sachant que les récentes adaptations de jeux vidéo - à l’instar de «Mortal Kombat» (dont le 2 arrivera en salles le 15 mai 2026), «Super Mario Bros.» ou encore «A Minecraft Movie» - ont connu un énorme succès, tout comme Paramount qui avait déjà fait mouche avec son adaptation de Sonic, la manne pourrait être substantielle. Les dirigeants savent néanmoins qu'ils sont attendus au tournant par les inconditionnels des jeux vidéo et assurent qu'ils mettront tout en oeuvre pour les satisfaire.

«En tant que fan de longue date de Call of Duty, c'est un rêve devenu réalité», a déclaré David Ellison, président-directeur général de Paramount, dans un communiqué. «Des premières campagnes alliées du premier Call of Duty à Modern Warfare et Black Ops, j'ai passé d'innombrables heures à jouer à cette franchise que j'adore. Être chargé par Activision et les joueurs du monde entier de porter cet univers narratif extraordinaire sur grand écran est à la fois un honneur et une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère.»

«Notre volonté de créer des jeux "Call of Duty" exceptionnels reste inébranlable», a de son côté déclaré Rob Kostich, président d'Activision, dans un communiqué. «Avec Paramount, nous avons trouvé un partenaire fantastique avec lequel nous allons collaborer pour porter cette action viscérale et époustouflante sur grand écran, dans un moment cinématographique déterminant. Le film honorera et développera ce qui a fait la grandeur de cette franchise, et nous avons hâte de commencer.»

A noter que «Call of Duty» pourrait aussi investir le petit écran. Des sources ont déclaré à Variety que, bien que le pacte entre Paramount et Activision soit spécifiquement axé sur la réalisation d’un film «Call of Duty», l'accord englobe la possibilité d'étendre l'univers à la télévision.