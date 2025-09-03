«Des faux sites pour des faux concerts» : Jul alerte sur cette nouvelle arnaque qui se répand

Sur ses réseaux sociaux, le rappeur marseillais met en garde son public contre la vente de fausses places pour des concerts inexistants censés se dérouler en 2026.

Aux grands regrets de ses fans, Jul ne s’est pas exprimé pour annoncer de nouvelles dates de concert, mais plutôt pour avertir son public sur la vente de faux billets de concerts.

Ce lundi 1ᵉʳ septembre, le rappeur de 35 ans a laissé un message sur son compte Instagram : «Ma team. Faites attention à vous, il y a plein de faux sites qui vendent des places pour des faux concerts l’année prochaine», a-t-il déclaré à ses 4,7 millions d’abonnés. Ce dernier ajoute qu’il va voir pour faire supprimer ses sites.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des arnaques ciblent «la team Jul». Lors de son concert au Stade de France le 26 avril de cette année, de nombreux fans de l’artiste en possession de places frauduleuses se sont vu refuser l’entrée et ont dû rester aux abords des portes du stade pour au moins écouter la musique de leur idole.

Comment s’en protéger et éviter l’arnaque ?

Face à cette escroquerie, de nombreuses précautions sont donc à prendre à main. Tout d'abord, il faut éviter d'acheter ses places sur des sites de reventes et il est essentiel de s'en tenir à des sites officiels et sécurisés tels que TicketMaster, France Billet ou alors à des sites partenaires comme la FNAC.

Terrain de jeux des arnaqueurs, les réseaux sociaux sont à éviter. La grande la majorité de ces fraudes proviennent de ces derniers, en particulier de Facebook. Des publications mettent en avant des concerts dans des lieux parfois factices. Et lorsqu'un stade ou une salle connus sont cités, il est également crucial de se rendre sur le site officiel de ces lieux pour en vérifier la véracité. En effet, ces lieux présentent généralement un calendrier des événements à venir dans leur enceinte.

Et si le mal est fait, il est tout à fait possible de faire opposition sur sa carte bancaire ou de contacter son conseiller afin de bloquer toutes transactions douteuses ultérieures.

D’autres fans touchés par ce fléau

Il faut y faire d’autant plus attention, car ces arnaques sont courantes. Le public du rappeur marseillais n’est pas la seule victime. D’autres en ont fait les frais. Parmi eux, celui du groupe Oasis a connu un scénario similaire en avril dernier. Les fans du groupe de rock britannique ont perdu au total près de 2,3 millions de livres sterling, soit à peu près entre 2,6 et 2,7 millions d’euros, selon la banque Lloyds. Une des victimes aurait même perdu à elle seule 1.987 euros.

Sur Tiktok de nombreux témoignages existent, comme celui de cette marseillaise qui a acheté à un autre internaute une fausse place en fosse pour le concert de la superstar Billie Eilish, en juin dernier. «Je viens de me faire arnaquer de 150 euros. Je me retrouve avec un aller pour Paris, sans place pour le concert de mes rêves.», explique-t-elle.