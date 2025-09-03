Metz : le spectacle immersif «Céleste» va illuminer le majestueux Temple Neuf dès le mois de novembre

Grâce à la magie du mapping vidéo et au fil d’une partition lumineuse et sonore, le spectacle immersif «Céleste» invite à contempler autrement le Temple Neuf, joyau emblématique de la ville de Metz (Moselle).

Une parenthèse solennelle et multisensorielle. Emblème de la ville de Metz (Moselle), le Temple Neuf se dévoile sous un nouveau jour grâce au spectacle immersif «Céleste», lancé dès le 14 novembre. Fruit d’un travail minutieux, cette création sur mesure allie vidéo mapping, composition sonore et jeux de lumière, sublimant toute l’architecture de l’édifice au style néo-roman, magnifiquement reflété dans les eaux de la rivière.

© Celeste

Niché sur l’île du Petit-Saulcy, le Temple Neuf, dont l’intérieur demeure assez méconnu du grand public, devient alors le théâtre d’un dialogue poétique entre le passé et le présent, le patrimoine et la technologie. Pour que la magie opère, un dispositif hors norme a été mis en place comprenant notamment 12 projecteurs laser, 11 vidéoprojecteurs et plus de 20 projecteurs lumières.

© Celeste

Grâce à cette expérience à 360 degrés, chaque détail du monument - ses voûtes imposantes, ses vitraux et ses pierres - se parent d’ombres et de lumières, tandis que son histoire se révèle en filigrane. Le tout, au rythme d’une composition musicale signée Ena Eno, directeur artistique du label 3rd Lab.

© Celeste

40 minutes d’immersion

Plus précisément, «Céleste» se déploie en cinq actes - Le Souffle de la Pierre, L’Île entre Deux Mondes, L’Ascension Intérieure, Les Ombres de la Terre et la Communion des Cieux -, et offre quarante minutes d’immersion.

Tout au long du spectacle, pensé pour être contemplé assis, les spectateurs sont invités à réfléchir à des thèmes aussi profonds qu’universels, tels que la mémoire, le temps ou encore l’élévation spirituelle.

©Celeste

Associé à l’atmosphère féerique des marchés de Noël, qui attirent près de 2 millions de personnes chaque année, «Céleste» promet de devenir l’événement phare de l’hiver pour petits et grands.

«Céleste», du 14 novembre au 1er février 2026, à partir de 12,60€/place, Temple Neuf, Metz (Moselle).