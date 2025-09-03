Prix Goncourt 2025 : le jury a dévoilé sa première sélection

Présidée par l’écrivain Philippe Claudel, l’académie Goncourt a dévoilé ce mercredi 3 septembre une première sélection de 15 romans éligibles au prix littéraire.

La première sélection du prix Goncourt a été révélée ce mercredi. Au total, 15 ouvrages sont en lice pour le prix littéraire français le plus prestigieux. Parmi eux, se trouve le successeur de Kamel Daoud, sacré en 2024 pour son livre «Houris» (éd. Gallimard).

Les jurés ont notamment retenu «Tressaillir», de Maria Pourchet (éd. Stock), un récit d’introspection qui suit une écrivaine à la dérive, la saga familiale et historique «Kolkhoze» (éd. P.O.L) , signée Emmanuel Carrère, ainsi que l'épopée mythique «Où s'adosse le ciel» (éd.Julliard), écrit par David Diop, qui a reçu le Prix Goncourt des lycéens 2018 pour «Frère d’âme».

Les 15 romans sélectionnés :

Nathacha Appanah, «La nuit au cœur» (Gallimard)

Emmanuel Carrère, «Kolkhoze» (P.O.L)

David Deneufgermain, «L'adieu au visage» (Marchialy)

David Diop, «Où s'adosse le ciel» (Julliard)

Ghislaine Dunant, «Un amour infini» (Albin Michel)

Paul Gasnier, «La collision» (Gallimard)

Yanick Lahens, «Passagères de nuit» (Sabine Wespieser)

Caroline Mamarche, «Le bel obscur» (Seuil)

Hélène Laurain, «Tambora» (Verdier)

Charif Majdalani, «Le nom des rois» (Stock)

Laurent Mauvignier, «La maison vide» (Minuit)

Alfred de Montesquiou, «Le crépuscule des hommes» (Robert Laffont)

Guillaume Poix, «Perpétuité» (Verticales)

Maria Pourchet, «Tressaillir» (Stock)

David Thomas, «Un frère» (L'Olivier)

Après de nouvelles délibérations, les académiciens dévoileront une deuxième sélection le 7 octobre, avant d’annoncer les noms des finalistes le 28 octobre. Le Graal sera décerné le 4 novembre prochain au restaurant Drouant, comme le veut la tradition depuis plus d’un siècle.

Cette première sélection lance aussi le Goncourt des lycéens, l’un des prix les plus prescripteurs de l'année littéraire en termes de ventes.