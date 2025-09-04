Disparition de Giorgio Armani : quand le créateur italien habillait les héros d'Hollywood

Au cours de sa carrière, le couturier italien Giorgio Armani, qui s’est éteint à l’âge de 91 ans, a mis son talent au service du cinéma à travers de nombreuses collaborations. Voici les films qui mettent à l’honneur ses tenues.

Richard Gere, dans «American Gigolo»

Dans le film «American Gigolo», sorti en 1980, Richard Gere interprète l’escort boy Julian Kay avec une élégance devenue culte. Et pour cause, ses costumes cintrés sont signés Giorgio Armani. Celui qui a lancé sa marque cinq ans plus tôt, en 1975, est alors propulsé en haut de l’affiche.

Kevin Costner, dans «Les Incorruptibles»

Après quoi le cinéaste Brian de Palma a fait appel aux services du célèbre couturier pour les besoins de son thriller «Les Incorruptibles» (1987). L’icône de la mode a signé les costumes trois pièces de l’agent fédéral Eliott Ness, incarné à l’écran par Kevin Costner.

Christian Bale, dans «The Dark Knight : Le Chevalier noir»

Le styliste italien a ensuite confectionné les costumes de Bruce Wayne, joué par Christian Bale, dans le deuxième volet des aventures de Batman «The Dark Knight : Le Chevalier noir» (2008), réalisé par Christopher Nolan.

Tom Cruise, dans «Mission Impossible»

En 2011, pour le quatrième opus de «Mission Impossible», baptisé «Protocole fantôme», le couturier est à l'origine de l’un des costumes de soirée de Tom Cruise, alias Ethan Hunt.

Léonardo Dicaprio, dans «Le Loup de Wall Street»

Le créateur visionnaire a également réalisé les costumes du film «Le Loup de Wall Street» (2013), porté par Léonardo DiCaprio, qui se glisse dans la peau de Jordan Belfort, un trader charismatique sans scrupule.

Jessica Chastain, dans «A Most Violent Year»

Sans oublier le vestiaire de Jessica Chastain (Anna Morales) dans «A Most Violent Year», réalisé par J.C. Chandor et sorti dans les salles obscures en 2014. On lui doit entre autres ses manteaux élégants et ses tailleurs impeccables.