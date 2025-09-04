Jacques Charrier, ex-mari de Brigitte Bardot et père de son unique enfant, est mort à 88 ans

L'acteur et peintre Jacques Charrier s'est éteint à l'âge de 88 ans, a-t-on appris ce jeudi. Il fut le second mari de Brigitte Bardot et le père de son unique enfant, Nicolas-Jacques.

Deux jours seulement après la perte douloureuse de son grand ami Christian Brincourt, Brigitte Bardot fait de nouveau face au deuil. Son ancien mari, l’acteur et peintre Jacques Charrier, est mort à l’âge de 88 ans à Saint-Briac-sur-Mer (Ille-et-Vilaine), a-t-on appris ce jeudi 4 septembre auprès de nos confrères de Paris Match. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les causes de cette disparition. Celui qui fut le deuxième époux de l’actrice était aussi le père de son unique enfant, Nicolas-Jacques, né en 1960, dont il avait obtenu la garde après le divorce du couple trois ans plus tard.

Jacques Charrier, qui avait vu le jour le 6 novembre 1936, à Metz, se destinait à une carrière de céramiste avant de se tourner vers le cinéma. Révélé dans «Les tricheurs» de Marcel Carné avec Laurent Terzieff et Jean-Paul Belmondo en 1958, le comédien a ensuite tourné dans une vingtaine de films sous la direction de Jean-Pierre Mocky, Agnès Varda, Claude Chabrol, Gérard Oury ou encore Jean-Luc Godard. En parallèle, il avait créé une société de production en 1969 avec le regretté Jean-Claude Brialy, qui ne restera active que quelques années. Jacques Charrier délaissera les plateaux de cinéma dans les années 1980 pour se consacrer à son autre passion : la peinture.

Après son union en juin 1959 avec Brigitte Bardot qu'il avait rencontrée sur le tournage de «Babette s'en va-t-en-guerre» de Christian-Jaque, et à qui il a également intenté un procès pour «violation de la vie privée» après la parution des mémoires de la star, «Initiales B.B», l’acteur et artiste s’est remarié à trois reprises. De ses différentes histoires d’amour sont nées trois filles. Quant à Brigitte Bardot, qui était séparée de Roger Vadim quand elle a dit oui à Jacques Charrier, elle épousa par la suite le photographe millionnaire Gunter Sachs en 1966, puis l’homme d’affaires Bernard d’Ormale en 1992.