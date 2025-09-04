Mort de Giorgio Armani : quand le couturier dévoilait les 5 pièces qu'une femme devrait toujours avoir dans sa garde-robe

Giorgio Armani n’est plus. Le célèbre couturier a rendu son dernier souffle à l’âge de 91 ans, a-t-on tristement appris ce jeudi. Découvrez quels étaient les must-have qu'une femme doit posséder dans sa garde robe, selon le maestro du minimalisme.

L’empereur de la mode italienne, Giorgio Armani, est décédé ce jeudi. Créateur de génie, il n’a eu de cesse de réinventer le répertoire classique avec des pièces intemporelles urbaines minimalistes.

Pour l’icône de la mode, qui avait bâti un empire dans la haute-couture, mais aussi marqué de son style élégant parfums, design, ou encore architecture d’intérieur..., toute garde-robe digne de ce nom se devait de comporter ces basiques : un long pardessus, des chemisiers, des t-shirts, et un tailleur-pantalon confortable. Mais le styliste, friand de couleurs sobres et de lignes épurées, faisait figurer au top du top de sa liste d'indispensables, une veste, comme il l'avait récemment confié au magazine Vogue.

«C'est pour moi la pierre angulaire de toute garde-robe - féminine et masculine. C'est une pièce polyvalente que j'ai réinventée de manière casual, confortable et surtout pas restrictive», avait-il expliqué. Les vestes non structurées que j'ai développées dans les années 1980 pour hommes et femmes sont devenues ma marque de fabrique, et tout le reste semble découler de cette pièce unique que je revisite et révise sans cesse».

Habilleur des stars, ses tenues arborées lors des cérémonies mais aussi dans les films et les séries ont en effet profondément influencé la mode, faisant passer sa patte à travers les frontières et les époques. En témoigne notamment «Deux flics à Miami» qui, dans les années 1980, avait fait d'un classique le port d'un t-shirt sous une veste.