Stray Kids : la formation bat le record du plus grand nombre d'albums classés n°1 pour un groupe depuis 2000

Le groupe de K-pop Stray Kids bat le record du plus grand nombre d'albums n°1 au Billboard 200 pour un groupe depuis l'an 2000.

Plus fort que BTS. Stray Kids vient de battre un nouveau record avec «Karma», qui est devenu le septième album du groupe de K-pop numéro 1 au Billboard 200, le classement des meilleures ventes aux Etats-Unis établi par le magazine Billboard.

Avec ce dernier triomphe, la formation née en 2018 d'une émission de télé-réalité, détient désormais le record du plus grand nombre d'albums classé numéro 1 pour un groupe depuis 2000. Selon Luminate, «Karma» a été vendu à 313.000 exemplaires aux États-Unis au cours de la dernière semaine d'août.

A noter que, très populaire auprès des fans de K-pop du monde entier, l'engouement pour le groupe connaît depuis cet été une fulgurante accélération en raison du succès phénoménal de l'anime «KPop Demon Hunters», dont la bande originale cartonne elle aussi. Un des extraits, «Golden», le titre de Stray Kids interprété par Huntr/X - le groupe fictif du film d'animation de Netflix - est d'ailleurs, pour la troisième semaine consécutive, en tête du top Billboard 100 des singles les plus vendus.

Achevée le 30 juillet à Rome, la tournée de Stray Kids, «Dominate World Tour», a elle aussi réalisé des recettes records pour des artistes K-pop en générant 41,1 millions de dollars de recettes (35,30 millions d'euros) en Amérique du Sud, 76,2 millions de dollars en Amérique du Nord et 64,5 millions de dollars en Europe.