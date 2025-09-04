Will Smith signe un gros contrat avec Paramount

Will Smith, via sa société de production Westbrook, et Paramount ont signé un accord de taille, qui comprend la création de plusieurs films d’envergure, dont deux déjà en développement.

Une future collaboration fructueuse ? Paramount et Will Smith se lancent dans une nouvelle aventure. La société de production a annoncé mercredi avoir signé un accord avec l’acteur oscarisé, via sa société Westbrook, fondée avec sa femme Jada Pinkett Smith. Selon la presse américaine, ce contrat de taille comprend la création de plusieurs films de portée mondiale, destinés à un large public.

D’après The Hollywood Reporter, ces films seront susceptibles de donner naissance à des franchises, et la star devrait être à l’affiche de ces futures productions.

Deux films déjà en cours de développement

Paramount a également levé le voile sur cette collaboration, annonçant que deux films étaient en développement. Dans le cadre de cet accord, Westbrook travaille d’ores et déjà sur le thriller «Sugar Bandits». Adapté du roman de Chuck Hogan intitulé «Devils in Exile», le film suit un ancien soldat d’élite qui, de retour de la guerre en Irak, se charge d’éradiquer le trafic de drogue à Boston. Le film avait déjà été annoncé en 2024, avec à l’époque Will Smith dans le rôle-titre.

Un autre projet intitulé «Rabbit Hole», est également dans les tuyaux. Il s’agit d’un film signé par l'un des scénaristes des films «Dune», Jon Spaihts, dont l’intrigue reste pour l’heure sous cloche.

Avec cet accord, Will Smith scelle définitivement son retour en grâce auprès des studios après le triste épisode de la gifle assenée à Chris Rock lors des Oscars 2022. Depuis, la star est toutefois apparue à l’écran dans «Emancipation» (2022) et «Bad Boy Ride or Die», sorti en juin dernier. Il est également attendu dans «Je suis une légende 2», dont la date de sortie reste toujours inconnue.