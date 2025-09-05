Justin Bieber sort de nouveau un album surprise, «Swag II»

Quelques semaines seulement après «Swag», Justin Bieber sort (encore) un album surprise. Annoncé ce 4 septembre, «Swag II» a été mis en ligne cette nuit.

Après avoir annoncé par surprise jeudi qu'il allait sortir un nouvel album, Justin Bieber a partagé ce dernier, intitulé «Swag II», aux premières heures de ce vendredi 5 septembre.

Le chanteur de 31 ans a à cette occasion partagé plusieurs clips et photos sur Instagram dans lesquels on peut voir des panneaux d'affichage situés dans divers endroits du monde, certains parés de photos de lui avec sa femme et leur fils, Jack Blues, âgé de un an, d’autres, de la pochette rose du nouveau disque.

Durant les quelques heures de retard qu’a pris la parution de l’album par rapport à l’horaire annoncé la veille, Justin Bieber s'est adressé aux fans, semblant faire preuve d’impatience, et se décrivant sur Instagram «comme eux en train d’attendre et de rafraîchir les pages» en espérant la publication ou encore écrivant : «🫣🫣🫣🫣 Je suis désolé pour l'attente». «Ce n'est pas le moment de recharger Spotify et Apple Music…», a-t-il ajouté dans un autre post.

Que «l’accouchement» de «Swag II» ait pris un tout petit peu plus de temps que prévu a certes fait perdre quelques heures de sommeil aux fans les plus hardcore qui ont veillé pour être les premiers à l'entendre, mais il faut dire qu'il s'agit non seulement d'un bébé surprise mais aussi, comme son grand frère «Swag», d'un très gros bébé, comptant pas moins de 23 titres, dont des collaborations avec des artistes comme Tems et Lil B.

Sorti lui aussi par surprise en juillet, le premier «Swag» du nom était le premier album de Justin Biber depuis «Justice» en 2021. Un opus de 21 chansons qui évoquent notamment sa relation compliquée avec sa femme Hailey ainsi que ses troubles de santé mentale. Des thématiques qu’il continue d’explorer dans «Swag II».

Pour mémoire, en 2022 Justin Bieber avait été contraint d'annuler le reste de sa tournée mondiale après avoir révélé souffrir du syndrome de Ramsay Hunt, un trouble qui lui avait paralysé la moitié du visage. Ces derniers mois, le chanteur a à plusieurs reprises témoigné sur les réseaux d’un certain mal-être psychologique qui a inquiété ses fans, d'aucuns l'estimant victime de la malédiction des enfants-stars, tentant de noyer les affres de la notoriété dans la drogue. Preuve en tous les cas de l'attente toujours forte suscitée par la star canadienne, «Swag» avait figuré en quelques heures après sa sortie parmi les tendances mondiales sur X.