Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

The Weeknd : le chanteur donnera deux concerts en France en 2026

Une prévente aura lieu le 11 septembre. [ANGELA WEISS / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

The Weeknd annonce le prolongement de sa tournée After Hours Til Dawn avec deux escales en France en 2026.

Ses fans sont aux anges. The Weeknd a annoncé ce jeudi qu’il ajoutait des dates à sa tournée «After Hours Til Dawn» entamée en 2022. 

Et le chanteur canadien, dont le tube «Blinding Lights» a dépassé le cap des 5 milliards d'écoutes sur Spotify, ne passera pas une fois mais deux par la France en 2026 : au Stade de France, le 10 juillet, puis à l’Allianz Riviera de Nice le 21 juillet. 

«Lancée en 2022, la tournée After Hours Til Dawn est devenue la plus grande tournée R&B de l’histoire, jouée sur plusieurs continents : Amérique du Nord, Europe, Royaume-Uni, Amérique du Sud et Australie», peut-on lire sur le site du Stade de France. Le rappeur Playboi Carti assurera les premières parties.

Sur le même sujet Grammy Awards 2025 : The Weeknd réalise une performance surprise à la cérémonie, quatre ans après son boycott Lire

Live Nation lancera une prévente pour les nouvelles dates françaises dès le jeudi 11 septembre 2025 à partir de 12h. La billetterie générale ouvrira le 12 septembre, à midi. 

Musiquethe weekndcultureConcert

À suivre aussi

Stray Kids : la formation bat le record du plus grand nombre d'albums classés n°1 pour un groupe depuis 2000
«Un risque important» : pourquoi Lady Gaga a-t-elle annulé son concert à Miami à la dernière minute ?
«Des faux sites pour des faux concerts» : Jul alerte sur cette nouvelle arnaque qui se répand

Ailleurs sur le web

Dernières actualités