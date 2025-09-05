The Weeknd : le chanteur donnera deux concerts en France en 2026

The Weeknd annonce le prolongement de sa tournée After Hours Til Dawn avec deux escales en France en 2026.

Ses fans sont aux anges. The Weeknd a annoncé ce jeudi qu’il ajoutait des dates à sa tournée «After Hours Til Dawn» entamée en 2022.

Et le chanteur canadien, dont le tube «Blinding Lights» a dépassé le cap des 5 milliards d'écoutes sur Spotify, ne passera pas une fois mais deux par la France en 2026 : au Stade de France, le 10 juillet, puis à l’Allianz Riviera de Nice le 21 juillet.

📢 ANNONCE : Welcome back The Weeknd !



La superstar mondiale multi-diamant annonce l’extension de sa tournée After Hours Til Dawn, déjà complète et record.



2 ans après, @theweeknd fera son grand retour au Stade de France le 10 juillet 2026.



Les infos : https://t.co/hqBAqwicqepic.twitter.com/I1wftrt6YW — Stade de France (@StadeFrance) September 4, 2025

«Lancée en 2022, la tournée After Hours Til Dawn est devenue la plus grande tournée R&B de l’histoire, jouée sur plusieurs continents : Amérique du Nord, Europe, Royaume-Uni, Amérique du Sud et Australie», peut-on lire sur le site du Stade de France. Le rappeur Playboi Carti assurera les premières parties.

Live Nation lancera une prévente pour les nouvelles dates françaises dès le jeudi 11 septembre 2025 à partir de 12h. La billetterie générale ouvrira le 12 septembre, à midi.