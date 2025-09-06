Cité immersive des fables à Paris : on a visité ce nouveau lieu ludique et interactif dédié à La Fontaine

La Cité immersive des fables ouvre ce samedi à Paris, à deux pas des Champs-Élysées. Un nouveau lieu bien pensé, idéal pour les familles, qui plonge dans l’univers de La Fontaine, avec esprit, humour et pédagogie.

Tout le monde croit connaître La Fontaine (1621-1695), ou tout du moins ses fables les plus célèbres. La Cité immersive des fables propose de redécouvrir ce génial auteur et son œuvre de façon ludique, passionnante et interactive.

Sur 1.000 m2, cette exposition immersive a tout compris : mêler technologie, pédagogie, jeux mais aussi objets de collection, pour plonger dans l’univers de La Fontaine grâce à une scénographie innovante.

Un casting 5 étoiles

C’est d’ailleurs l’auteur en personne, campé grâce à un système de vidéo par l’excellent Laurent Stocker de la Comédie Française, qui accueillera le public dans son bureau. Il s’apprête à entrer à l’Académie Française et travaille sur son discours, avant que ce dernier ne soit dérobé par les animaux de ses fables. A partir de ce fil conducteur, le public est invité en quatre salles richement décorées, dotées d’une foule d’activités, de jeux, d’objets à découvrir et d’interprétations vidéo, à voyager au cœur de ses plus célèbres vers et à côtoyer ses plus emblématiques personnages : le Renard, campé par Charles Berling, le Loup, par Arielle Dombasle, la Grenouille vaniteuse, par Marie s’infiltre ou encore le Lion, par Alexandre Astier.

Autant d’animaux et de fables qui permettront de mieux cerner l’écrivain, l'œuvre qu'il a laissé à la postérité, mais aussi la société du 17e siècle entre pouvoir royal et courtisans, donnant entre autres à mieux comprendre le contexte d’écriture de ces fables.

Une approche qui donne la possibilité à toutes les générations de trouver son bonheur et de redécouvrir cette œuvre intemporelle, jusqu’à l’ultime salle qui propose un spectacle de mapping vidéo d’une trentaine de minutes à 360 °. Une création qui donne à voir les fables de La Fontaine sous un angle aussi contemporain que poétique, entre street art, style oriental, estampe japonaise, le tout en faisant entendre toute la modernité de ses textes.

Assurément, cette exposition permet de sortir de l’image parfois purement scolaire qui pourrait coller à la peau de ce génie des mots, qui en 243 fables a su sonder le monde et l’homme avec humour et philosophie.

Cité immersive des fables, à partir du 6 septembre, 5 rue de Berri, Paris.