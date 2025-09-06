«L'héritage Goldman 2» : tous les tubes de Jean-Jacques Goldman repris dans un nouveau spectacle à Paris et dans toute la France

Après avoir attiré plus de 350.000 spectateurs, «L'héritage Goldman» se dévoile dans un nouveau spectacle et repart en tournée dans toute la France, avec un passage le 30 septembre prochain au Dôme de Paris - Palais des Sports.

S’il s’est retiré du devant de la scène depuis plusieurs années, ne signant que quelques collaborations de manière très discrète, ses tubes continuent de résonner en chacun de ses fans.

© Richard Walter Productions

Avec «Quand la musique est bonne», «Encore un matin», «Il suffira d’un signe», «Au bout de mes rêves» ou encore «Je te donne», Jean-Jacques Goldman a marqué de nombreuses générations, devenant l’une des personnalités préférées des Français.

Ce répertoire musical intemporel, les fans pourront le célébrer à l’occasion du spectacle «L’héritage Goldman 2», qui sera présenté le 30 septembre prochain au Dôme de Paris - Palais des Sports (15e) à l'occasion d'une grande tournée hexagonale. Orchestré par Erick Benzi, collaborateur et fidèle ami de Jean-Jacques Goldman, ce show inédit de plus de deux heures reprendra les morceaux inoubliables de l’artiste ainsi que ceux qu’il a écrits pour d’autres grands noms de la chanson comme «Pour que tu m'aimes encore» pour Céline Dion, «Il me dit que je suis belle» pour Patricia Kaas, et «Aïcha» pour Khaled.

Au total, ce sont 25 titres qui seront interprétés par un groupe d’artistes talentueux pour «un moment unique de partage et de bonheur, réunissant des centaines de milliers de fans autour de l’inoubliable musique de l'un des plus grands artistes de la chanson française», promettent les organisateurs. Les billets sont d'ores et déjà accessibles sur les sites officiels et les points de vente habituels.