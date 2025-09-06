One man show : 5 spectacles qui vont faire la rentrée

Les humoristes font aussi leur rentrée. Avec, cet automne, plusieurs têtes d'affiche et de nouveaux spectacles qui ne manqueront pas de faire parler d'eux, entre grands retours et première fois.

Valérie Lemercier is back

Dix ans après son dernier spectacle, Valérie Lemercier, lauréate de trois César et trois Molière du meilleur one man, s’apprête à faire son grand retour à l’humour. L’actrice et réalisatrice, révélée à la fin des années 1980 avec son personnage de bourgeoise, dévoilera son sixième seul en scène à partir d'octobre prochain au théâtre Marigny. Un spectacle qui sera à la fois «classe» et ponctué de «grosses conneries», si l’on en croit le pitch de ce nouveau solo très attendu.

Valérie Lemercier, du 15 octobre au 3 janvier, Théâtre Marigny, Paris.

Dany Boon à Paris

Dany Boon arrive à Paris avec son nouveau one man show. Dévoilé en janvier dernier en Belgique puis joué à travers l’Hexagone, «Clown n’est pas un métier» - son premier spectacle depuis sept ans - investit le Casino de Paris du 3 au 19 octobre, avant de reprendre la route. Mis en scène par son amie Isabelle Nanty, Dany Boon y plonge dans ses souvenirs d’enfance et donne sa vision de la société contemporaine. L'humoriste, réalisateur et inoubliable interprète du sketch «Le K-Way» sera également de retour dans la capitale en début d’année pour une date au Dôme de Paris, le 23 janvier prochain.

«Clown n’est pas un métier», du 3 au 19 octobre, Casino de Paris. Le 23 janvier au Dôme de Paris et en tournée à travers l’Hexagone.

Alex Vizorek a rendez-vous avec le stand-up

L'humoriste et chroniqueur Alex Vizorek se lance un nouveau challenge. Le Belge, devenu une référence de l’humour en un one man, «Alex Vizorek est une œuvre d’Art», suivi d’«Ad Vitam», se met en mode stand up et part à l’assaut des petites salles, avec «Deux et demi». Un rendez-vous qui «n’est pas un troisième spectacle», précise-t-il mais plutôt un work-in-progress intimiste dans lequel il entend donner son point de vue sur l’air du temps, avec pour seul accessoire un micro. L’artiste se produira tous les mercredis du 17 septembre au 31 décembre au théâtre de la Huchette à Paris, et donnera également quelques dates en région, notamment à Bordeaux, Lyon, Toulouse, Lille ou encore Marseille et Nice.

«Deux et demi», du 17 septembre au 31 décembre, Théâtre de La Huchette, Paris. Plusieurs dates à travers l'Hexagone jusqu'à fin décembre.

Haroun signe son sixième one man

Connu pour son humour incisif, Haroun est de retour à l’automne avec «Bonjour quand même», un sixième spectacle qui succède à «Seuls». Déjà auteur de cinq solos, écrits en un peu plus cinq ans entre 2017 et 2021, il revient partager sa vision du monde après avoir soigneusement décrypté les élections de 2017, Internet ou encore sa part d’ombre.

«Bonjour quand même», du 7 novembre au 31 janvier, Théâtre Le 13ème Art, Paris.

Jean Lassalle sur scène pour la première fois

Jean Lassalle endosse un nouveau rôle. L’Ancien candidat à l'élection présidentielle s’apprête à monter sur scène dans un premier one man show. Du 9 octobre au 9 novembre, il investira le théâtre de la Tour Eiffel pour douze représentations avec «Jean dans la salle - Mes anecdotes d'une vie». Un spectacle qu’il a co-écrit dans lequel il reviendra avec humour et authenticité sur son histoire et son parcours, entre récits incroyables et moments forts de sa vie, reprenant entre autres des anecdotes déjà connues, comme son premier enterrement en tant que maire, ou encore le jour où il a dû repasser le permis de conduire.

«Jean dans la salle - Mes anecdotes d'une vie», du 9 octobre au 9 novembre, 12 représentations, Théâtre de la Tour Eiffel, Paris.